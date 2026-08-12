Глава АИР РТ Минуллина заявила о проблеме туризма в Китае, связанной с сервисом

Также она призвала развивать в Татарстане сервисы для дальнейшего сотрудничества с КНР

Фото: Динар Фатыхов

В некоторых провинциях Китая нет сервисов на русском языке. Об этой проблеме сообщила глава АИР Татарстана Талия Минуллина в интервью «Реальному времени».

— Есть проблемы (в сфере туризма КНР, — прим. автора). Они связаны с сервисами. Я сама была в Китае как турист. Скажу вам, что далеко не все китайские провинции готовы обеспечить сервисы на русском языке. Или на татарском. Про Синьцзян-Уйгурский автономный район не говорю — там татарский, кстати, знают, — сказала она.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Глава АИР Татарстана также отметила, что в республике тоже наблюдаются недочеты в плане сервиса в сфере китайского туризма.

— Есть ли у нас экскурсовод, который на чистом, хорошем китайском проведет экскурсию, например, по Старо-Татарской слободе? Со всеми тонкостями и историко-культурными аспектами? А если есть, то сколько у нас таких экскурсоводов? Если один-два туриста — это одно дело, а если тысячи — это уже совсем другой турпоток, — обратила внимание собеседник издания.

Она подчеркнула, что для дальнейшей работы с КНР по туризму в Татарстане должны быть и сервисы соответствующие.

Подробнее о том, почему так важен форум «Ростки», какие новшества ожидают участников и гостей события, где и в чем есть точки роста взаимных интересов, — в интервью «Реального времени».



Никита Егоров