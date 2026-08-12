Рособрнадзор не планирует усложнять ЕГЭ
Все задания ЕГЭ соответствуют школьной программе
В Рособрнадзоре заявили, что не ставят перед собой задачу усложнять Единый государственный экзамен. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
— В ЕГЭ нет заданий за рамками школьной программы, — передает слова ведомства ТАСС.
По мере появления новых государственных учебников содержание экзаменационных материалов корректируется и синхронизируется с ними.
Особое внимание в Рособрнадзоре обратили на двойную функцию результатов ЕГЭ: они позволяют одновременно проводить государственную итоговую аттестацию и оценивать уровень подготовки абитуриентов для поступления в высшие учебные заведения.
Ранее сообщалось, что в этом году казанские школьники установили рекорд по числу 100-балльных результатов на ЕГЭ. Всего было получено 240 максимальных баллов.
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