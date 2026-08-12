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Рособрнадзор не планирует усложнять ЕГЭ

17:15, 12.08.2026

Все задания ЕГЭ соответствуют школьной программе

Рособрнадзор не планирует усложнять ЕГЭ
Фото: Динар Фатыхов

В Рособрнадзоре заявили, что не ставят перед собой задачу усложнять Единый государственный экзамен. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

— В ЕГЭ нет заданий за рамками школьной программы, — передает слова ведомства ТАСС.

По мере появления новых государственных учебников содержание экзаменационных материалов корректируется и синхронизируется с ними.

Особое внимание в Рособрнадзоре обратили на двойную функцию результатов ЕГЭ: они позволяют одновременно проводить государственную итоговую аттестацию и оценивать уровень подготовки абитуриентов для поступления в высшие учебные заведения.

Ранее сообщалось, что в этом году казанские школьники установили рекорд по числу 100-балльных результатов на ЕГЭ. Всего было получено 240 максимальных баллов.

Вадим Вахрушев

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