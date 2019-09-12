«Направлю запрос в Генпрокуратуру — нет ли в словах Жириновского разжигания»

Казанский Кремль заподозрил лидера ЛДПР в получении «сомнительных дивидендов»

Фото: Максим Платонов

Сегодня казанский Кремль официально прокомментировал скандальное высказывание Владимира Жириновского о том, что федеральный центр «завалил Казань деньгами», в результате чего якобы «русские меньше рожают». Лилия Галимова отметила, что руководителя фракции ЛДПР никто не уполномочивал «говорить от лица русского народа» в попытке получения «сомнительных политических дивидендов». Эксперты же считают, что за словами депутата кроются определенные силы, которые хотели бы «покусать» Татарстан из зависти в преддверии 2020 года, когда в республике пройдут президентские выборы. А депутат от «Единой России» Ильдар Гильмутдинов, председатель комитета ГД по делам национальностей, назвав слова коллеги «осенним маразмом», обещал «Реальному времени» подать запрос в Генпрокуратуру, чтобы там их проверили на предмет нарушения Конституции РФ и разжигания межнациональной розни.

Лилия Галимова: «Руководителя фракции ЛДПР никто не уполномочивал говорить от лица русского народа»

Сегодня казанский Кремль прокомментировал скандальное заявление главы ЛДПР Владимира Жириновского на осенней сессии Госдумы о том, что федеральный центр якобы «завалил Казань деньгами». Как заявила официальный представитель Кремля Лилия Галимова, Жириновский, как опытный депутат, обязан знать, что источником власти по Конституции России является многонациональный народ. Также она напомнила, что Татарстан неизменно отдает в федеральный бюджет больше средств, чем оттуда получает, — и Жириновский, как депутат, тоже должен знать об этом.

— В-третьих, руководителя фракции ЛДПР никто не уполномочивал говорить от лица русского народа, в том числе проживающего в Республике Татарстан. Расцениваем его выступление как очередную попытку получения сомнительных политических дивидендов. Скандальное выступление Жириновского в Государственной думе не могло не вызвать негативного общественного резонанса, в том числе со стороны руководства Татарстана, — заявила Галимова.

Кроме того, она добавила, что после заявления Жириновского состоялся разговор главы Госсовета Татарстана Фарида Мухаметшина со спикером Госдумы Вячеславом Володиным. В ходе этого разговора стороны осудили высказывание Жириновского. Напомним, что Володин также выразил недовольство заявлениями главы ЛДПР сразу после его выступления в Госдуме.

Как и почему Жириновский обвинил Казань в «средневековом мракобесии»

Напомним, Владимир Жириновский в своем выступлении как лидер фракции раскритиковал как «Единую Россию», так и власти РФ в целом, заявив, что национальная идея состоит в том, чтобы вернуть всех русских из-за рубежа домой, и обрушился на Татарстан и Северный Кавказ:

— Завалили Казань деньгами, Северный Кавказ, а потом удивляетесь, что русские меньше рожают. Вы же русский парламент, русские депутаты! Национальные регионы только защищаете. «Живи, Казань, расцветай, стройте мечети до небес!» Средневековый мрак какой-то, мракобесие, — возмутился Жириновский, позабыв о том, что Татарстан в действительности регион-донор, кормящий вместе с несколькими другими регионами всю остальную Россию.

Вячеслав Володин, обычно тихий и вежливый, тоже эмоционально не согласился с выпадами коллеги в адрес татар и Татарстана:

— Давайте будем корректными. Нам крайне важен межнациональный мир и согласие, давайте не будем делить людей по национальности и вероисповеданию! Это наша сильная сторона, я русский, имею право это сказать. А вот такие ваши заявления как раз могут оскорбить русского человека! — резко ответил он Жириновскому.

Между тем Татарстан мог бы в одиночку прокормить треть регионов России

К слову, в нашем апрельском аналитическом материале мы писали о том, что Татарстан в одиночку мог бы прокормить треть регионов России. При этом доля отправляемых в Москву налогов ежегодно растет, как и объем средств, выделяемых из этих налогов дотационным регионам: 71% собранных налогов Казань отправляет в Москву. По итогам 2018 года Татарстан отправил в федеральный бюджет 490,3 из 689,2 млрд рублей всех налогов, или 71,1%. Только 28,8% остались в республике.

И между прочим, среди рекордсменов ПФО по налоговым сборам только Татарстан и Самарская область не получили от федерального бюджета дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности в прошлом году. Если же взять самые дотируемые регионы, то, как мы подсчитали, всю сумму налогов, которую федеральный центр получил в прошлом году от Татарстана, можно было бы в 2019 году распределить почти одинаково между 28 субъектами РФ, включая таких «пожирателей дотаций», как Дагестан, Якутия, Камчатка, Чечня, Алтайский и Ставропольский края, Крым, Бурятия, Тува.

«Кто-то таким образом, его словами, дает понять Минниханову, чтобы тот не расслаблялся»

Откуда тогда взялось заявление Жириновского? И чем руководствовался политик, регулярно «поставляющий» общественности скандальные высказывания? Ряд наблюдателей и экспертов, впрочем, давно пришли к мнению, что заявления Жириновского всегда продуманы и он зачастую выступает спикером определенных сил федерального центра или отдельных регионов, которые сами стараются себя такими высказываниями не «марать» и желают оставаться в тени. С этим согласен политолог Константин Калачев. Он считает, что высказывания лидера ЛДПР связаны с тем, что будет в 2020 году, когда заканчиваются полномочия Рустама Минниханова как президента Татарстана.

— Просто хотят держать Минниханова «в тонусе». Вряд ли кто-то посягнет или покусится на такого уважаемого человека, в том числе и в федеральном центре. Но покусать, потрепать его вполне могут. А Жириновский же обычно держит нос по ветру, верен конъюнктуре и знает, когда что можно, а когда нельзя говорить. Я полагаю, кто-то таким образом, его словами, дает понять Минниханову, чтобы тот не расслаблялся, даже учитывая, что он один из самых уважаемых руководителей регионов. Это попытки встроить его в общий ряд [губернаторов], — рассказал «Реальному времени» Калачев.

По его мнению, в действительности, если брать степень благоустроенности Казани и результаты развития Татарстана в последние годы, их нельзя объяснить каким-то «денежным дождем». Просто бюджетная эффективность в РТ выше, выше и качество госуправления.

— Что-что, а команда у Минниханова эффективная, команда, которая реально дает результаты. И у кого-то это может вызывать зависть, — рассуждает политолог. — Кому-то просто не нравится, что Татарстан выглядит самодостаточным. Вспомните историю, когда в Турции сбили наш самолет, и все по этому поводу начали говорить и портить отношения с Турцией, а Татарстан тогда шагал не в ногу, говоря о своих особых отношениях с этой страной и уникальных связях. Это заставляет некоторых политиков не то что нервничать, а пытаться оттоптаться на том, что якобы у Татарстана есть особые права. В конце концов, вы последний регион, где главу субъекта называют президентом! Поэтому ищите, кому выгодны такие высказывания Жириновского и чего они хотят… А хотят они встроить Татарстан в общий ряд.

Депутат Госдумы РФ Ильдар Гильмутдинов: «Слова Жириновского — глупость и осенний маразм!»

Коллега Жириновского, депутат от «Единой России» Ильдар Гильмутдинов, председатель комитета ГД по делам национальностей и председатель совета Федеральной национально-культурной автономии татар (ФНКАТ), который прямо сейчас находится на сессии Госдумы РФ, высказываниями лидера фракции ЛДПР был возмущен:

— Слова Жириновского — глупость и осенний маразм! — так эмоционально прокомментировал их в беседе с «Реальным временем» Гильмутдинов. — Татарстан же в целом донор! Он около 70% собираемых на территории региона налогов отдает в федеральный центр, и 30% остаются на собственные нужды. Налоговое законодательство одинаково для всех субъектов РФ, нет отдельных законов. Татарстан участвует в федеральных программах, но ведь все регионы в них участвуют! Но, скажем, Рязань или Иваново получали 90% федеральной поддержки и использовали только 10% своих финансовых ресурсов на реализацию программ. А Татарстан, чтобы реализовывать федеральные программы, 33% получал из федерального бюджета, а 67% вкладывал из собственного бюджета. Так откуда эти «завалили Казань деньгами»?! Татарстан имеет большую сеть предприятий, организаций оборонных, нефтехимии. Конечно, объемы за счет активной их работы высокие. Но Татарстан и 30% налогов, оставляемых нам, умеет правильно направлять.

Ильдар Гильмутдинов отметил, что, напротив, депутаты Госдумы от Татарстана постоянно поднимают тему того, что денег остается в регионе все меньше, а федеральному центру отдается все больше. Фото Максима Платонова

Депутат направит запрос в Генпрокуратуру: нет ли в словах Жириновского нарушения Конституции РФ

Ильдар Гильмутдинов отметил, что, напротив, депутаты Госдумы от Татарстана постоянно поднимают тему того, что денег остается в регионе все меньше, а федеральному центру отдается все больше. Он напомнил, что республика очень серьезно готовилась к проведению Универсиады и набрала для этого кредитов на 95 млрд рублей, ежегодно теперь их выплачивает. Кредит этот тоже возвращаемый, он был взят на проведение Универсиады, чтобы привести город в порядок и не осрамиться перед гостями, объясняет он.

— Конечно, эти высказывания Жириновского очень некрасивы! Спасибо, что Вячеслав Володин в какой-то мере дал оценку его выступлению, осадил, сказал, что нельзя ни в коем случае так говорить, противопоставлять наших граждан, регионы и народы. Я взял его выступление, сделал выписку и направлю запрос в Генпрокуратуру РФ, чтобы посмотрели, нет ли в высказываниях Жириновского разжигания, нарушения Конституции РФ. Просто человек не владеет информацией, ситуацией, обижен на какие-то выборные кампании, видимо, его партия не смогла набрать каких-то процентов, голосов [на выборах в Госсовет РТ], — уверен председатель комитета ГД по делам национальностей.