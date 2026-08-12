Недвижимость «Татфлота» в речпорту Казани пустят с молотка почти за полмиллиарда

Арестованное за долги имущество близкой к Равилю Зиганшину судоходной компании находится в залоге у налоговиков

Фото: Реальное время

В Казани выставили на продажу арестованное имущество судоходной компании «Татфлот» — три здания в речпорту с общей начальной стоимостью свыше 427 млн рублей. Недвижимость реализуется в рамках взыскания долгов и находится под обременением, средства от продажи должны покрыть задолженность перед бюджетом. При этом сама компания, близкая к главе ПСО «Казань» Равилю Зиганшину, оспаривает действия приставов и добивается рассрочки по выплатам, параллельно предпринимая попытки урегулировать спор с налоговой через мировое соглашение.

Здания «Татфлота» в речпорту выставили на продажу

В Казани в рамках процедуры взыскания долгов с АО «Судоходная компания «Татфлот» на аукцион выставлены три здания на ул. Портовой. Общая начальная стоимость объектов превышает 427 млн рублей. Все объекты — на территории грузового порта. Причем первые два в лучшем состоянии, чем третий, построенный еще в 50-х годах прошлого века.

Лот 1. Одноэтажное здание кафе площадью 728,8 кв. м (кадастровый номер 16:50:000000:10881), год постройки — 1980-й. Начальная цена — 82,1 млн руб., или 112 тыс. руб./кв. м.

Лот 2. Трехэтажное административное здание площадью 1 356 кв. м (кадастровый номер 16:50:000000:10427), год постройки — 1993-й. Начальная цена — 152 млн руб., или 112 тыс. руб./кв. м.

Лот 3. Одноэтажное здание склада площадью 3 007,6 кв. м (кадастровый номер 16:50:000000:10626), год постройки — 1957-й. Начальная цена — 193,7 млн руб., или 64,5 тыс. руб./кв. м.

Торги пройдут 20 августа, заявки принимаются до 15-го. На все объекты наложен арест, действует запрет на регистрационные действия. Победитель обязан полностью оплатить стоимость имущества в течение 5 дней после проведения аукциона. Договор купли‑продажи заключается через 10 дней. Задаток перечисляется на счет УФК по Нижегородской области (МТУ Росимущества в Татарстане и Ульяновской области).

Артем Дергунов / realnoevremya.ru

«Татфлот» лишили «права пользования» объектами

Судоходная компания «Татфлот» подала два иска к службе судебных приставов республики. Один касается допуска к арестованному и выставленному на торги имуществу, другой — отсрочки взыскания исполнительского сбора.

В июле компания потребовала признать незаконными действия судебного пристава Кристины Семеновой: в акте об аресте имущества от 1 июля был установлен режим хранения «без права пользования». «Татфлот» настаивал, что такой запрет ставит под угрозу сохранность объектов — без доступа к ним невозможно обслуживать инженерные сети, проводить профилактику и срочный ремонт.

Компания просила суд разрешить использовать арестованные объекты для поддержания их технического состояния, сохранив при этом запрет на любые сделки. Однако заявление пока оставили без движения из-за нарушений в его подаче.

В августе «Татфлот» попросил о рассрочке по уплате исполнительского сбора на 18 месяцев — общая сумма долга составляет более 15 млн рублей, ежемесячный платеж должен составить порядка 838 тысяч рублей. На этот раз формальные требования соблюдены, и суд принял заявление к производству.

Лот 1. Одноэтажное здание кафе площадью 728,8 кв. м (кадастровый номер 16:50:000000:10881), год постройки — 1980. скриншот документации торгов

Как «Татфлот» избежал банкротства в 2025-м и отбивается от новых претензий ФНС

В производстве татарстанского арбитража есть дело о банкротстве судоходной компании, инициированное УФНС по РТ, — заявление с суммой требований 111,2 млн рублей было подано в декабре прошлого года. В суде представитель должника дала пояснения и представила на обозрение оригинал письма «Татфлота» в адрес налоговиков о заключении мирового соглашения. Сторонам поручили представить проект документа на утверждение суда, рассмотрение дела отложили на сентябрь.

Это не первая попытка ФНС обанкротить компанию, аффилированную с главой ПСО «Казань» Равилем Зиганшиным. По данным картотеки арбитража, начиная с 2017-го налоговики подают заявления о финансовой несостоятельности «Татфлота» практически ежегодно. Тем не менее предприятию каждый раз удается сохранить свой статус или урегулировать спор с уполномоченным органом. К примеру, прошлогодняя тяжба с УФНС по РТ также завершилась прекращением производства по делу о банкротстве компании и заключением мировой.

Суд утвердил соглашение в сентябре 2025 года. История спора, тянувшаяся с апреля, завершилась компромиссом: «Татфлот» сохранил операционную деятельность, но обязался в ближайшие 12 месяцев погасить крупную задолженность перед бюджетом. Ключевым условием соглашения стала рассрочка — судоходная компания должна была выплатить 370,5 млн рублей (включая налоги, штрафы и пени) равными ежемесячными платежами. В сумму вошли долги по НДС, налогу на прибыль, НДФЛ, страховым взносам, а также по имущественным налогам — транспортному, земельному и налогу на имущество. На остаток долга начислялись проценты по ключевой ставке Банка России — они также подлежат ежемесячной уплате. При этом компания была вправе погасить долг досрочно без каких‑либо штрафных санкций.

Лот 2. Трехэтажное административное здание площадью 1 356 кв. м (кадастровый номер 16:50:000000:10427), год постройки — 1993. скриншот документации торгов

Гарантии исполнения обязательств предусмотрены серьезные: в качестве обеспечения «Татфлот» как раз и передал в залог свою недвижимость, а связанная с ним фирма «ДорСтрой» выступила поручителем. Договоры залога и поручительства были нотариально удостоверены и зарегистрированы. Одно из условий мирового соглашения: если компания не будет соблюдать график платежей, взыскание обратят на заложенное имущество либо потребуют исполнения обязательств от поручителя.

«Сейчас всего два девелопера рассматривают Новую Портовую как территорию развития»

Руководитель АН «Квартет» Рустем Сафин скептически оценивает перспективы продажи самих зданий: «На мой взгляд, цена однозначно завышена. Мы прекрасно понимаем, что это объекты, которые не несут какую‑то реальную ценность с точки зрения девелопмента. Это объекты строго под реновацию. Соответственно, на текущий момент они вряд ли приносят какой‑то арендный поток и не сулят доходности будущему собственнику».

Ключевым фактором, влияющим на стоимость, эксперт называет условия аренды земли: «Здесь очень важно понимать, какой договор аренды в реальности на землю. Потому что от этого очень сильно зависит стоимость этих объектов. Возможно, там остался маленький срок, — на самом деле, сейчас в городе уже нет продления на 49 лет. Поэтому здесь вопрос именно, какой договор аренды земли будет».

Еще один серьезный барьер для потенциальных инвесторов — зона комплексного развития территории (КРТ): «Там у всех объектов недвижимости зона КРТ, поэтому ГПЗУ (градостроительный план земельного участка) на них заказать невозможно. Соответственно, никто не даст добро на реконструкцию зданий. Текущие собственники не рассматривают какую‑то модернизацию объектов с точки зрения извлечения прибыли, потому что понимают, что им не дадут разрешения».

Лот 3. Одноэтажное здание склада площадью 3 007,6 кв. м (кадастровый номер 16:50:000000:10626), год постройки — 1957. скриншот документации торгов

По мнению Сафина, интерес к объектам могут проявить лишь отдельные девелоперы, ориентированные на масштабную застройку зоны речпорта: «Недвижимость будет интересна на перспективу под застройку только девелоперам, которые здесь уже возводят жилье. Но сейчас всего два девелопера рассматривают Новую Портовую как территорию развития — это «СМУ-88» и «КамаСтройИнвест». Остальные в этом большом масштабном проекте пока не участвуют, и, на мой взгляд, маловероятно, что кто‑то из посторонних будет заинтересован».

Эксперт также допускает, что торги могут пойти по сценарию снижения цены: «Цену можно поставить и в миллиард — не проблема. Дальше идет понижение в рамках банкротства и прочего проблемного имущества. В какой‑то момент цена доходит до критической точки, и объект просто будет реализован по более адекватной цене. Девелоперы не смотрят на то, что «купим классный участок, перспективный». Они анализируют, насколько он обеспечен будущей коммуникацией, насколько смогут согласовать с архитектурой города свой проект. Поэтому однозначно не все в этот проект пойдут».

«Ценность — в земле, а не в строениях»

Интерес к объектам может быть обусловлен прежде всего перспективами использования земли, а не самими строениями, считает гендиректор компании «РеАгентство» Юрий Чикиров:

«Ценность — только в земле, а не в строениях. Надо смотреть глубже с документами по развитию именно этой территории». По его словам, реальная стоимость участка значительно выше и именно этот фактор определяет привлекательность покупки: «Цена земли там — миллиард, вот и вся разница. Для кого‑то из девелоперов, может быть, именно этого земельного участка там не хватает в рамках строительства прилегающей территории — под развитие, рекреацию, жилой комплекс».

Эксперт подчеркивает, что покупка недвижимости может дать покупателю право претендовать на землю и в дальнейшем участвовать в редевелопменте площадки. Чикиров обращает внимание на важность изучения проекта планировки территории: «Скорее всего, по генплану или проекту планировки территории там уже переведены эти земли. Собственно, кроме близких к городу, никому не дадут эту недвижимость».

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

С учетом планов по выносу грузового порта из центра Казани объекты могут представлять интерес для крупных застройщиков, участвующих в комплексной застройке района: «Там сейчас идет активное строительство в рамках реновации Портовой, и я думаю, что это как раз в одном ключе. Предполагаю, что грузовой порт все равно будут выносить, а здесь будет, допустим, общепрогулочная зона».

При этом эксперт допускает, что цена за квадратный метр в пределах 100 тысяч рублей может считаться привлекательной с учетом перспектив развития территории: «Если там до 100 тысяч рублей за «квадрат» или около того — это вообще дешево». По мнению Чикирова, окончательное решение инвесторы будут принимать, опираясь на детальный анализ документов по развитию территории и отчет об оценке, подготовленный в рамках процедуры изъятия имущества.

Финансовые проблемы «Татфлота»

СК «Татфлот» возникла на базе преобразованного речного порта Казани. Ведет свою деятельность в акваториях рек Волги и Камы, специализируется на грузовых и пассажирских перевозках водным транспортом, а также погрузочно-разгрузочных работах, складских операциях, транспортно-экспедиторской деятельности и разработке месторождений песчано-гравийной смеси, с последующей добычей нерудных строительных материалов. Главный офис в Казани, также есть филиалы в Чистополе и Тетюшах.

Данные об учредителях общества в последние годы в открытых источниках не приводятся, но его связывают с бизнесом главы ПСО «Казань» Равиля Зиганшина. Согласно системе «СПАРК-Интерфакс», по состоянию на начало 2017 года СК «Татфлот» на 99,96% принадлежала АО «Татфлот». В состав директоров обеих компаний входил бывший зять застройщика — Тимур Зайнутдинов.

Максим Платонов / realnoevremya.ru

Как уже рассказывало «Реальное время», СК «Татфлот» фигурировала в схеме вывода средств из оборота ПСО «Казань»: по данным налоговой проверки, компания входила в группу из 27 подконтрольных Равилю Зиганшину фирм, через которые из хозяйственного оборота строительной организации в 2016—2017 годах было выведено свыше 6,2 млрд рублей — в том числе путем транзитных платежей, обналичивания и перечисления денег на счета руководителя ПСО и членов его семьи; при этом часть операций проводилась через связанные с «Татфлотом» структуры, а сама схема, как установил суд, служила для имитации сделок и получения необоснованной налоговой выгоды.

В последние два года рентабельность продаж компании уменьшается. Выручка АО «СК «Татфлот» с 1,2 млрд рублей в 2023-м снизилась до 1,07 млрд в 2024-м, а в минувшем году опустилась еще на 33%, до 719 млн. В последние три года компания работает в минус, по итогам 2025-го размер убытков — 31,9 млн рублей. Предприятие на рынке 32 года, среднесписочная численность сотрудников, по последним отчетным данным, составляла 358 человек.