Строительство Центра стрельбы из лука в Казани завершено на 95%

Здесь будет манеж размером 96 на 51 метр, который позволит спортсменам тренироваться на дистанциях до 90 метров

Фото: мэрия Казани

В Казани почти завершилось строительство центра стрельбы из лука на территории спортивной школы «Тасма». Как сообщили в мэрии города, объект находится на завершающей стадии — его готовность составляет 95%. Ожидается, что останется уложить верхний слой асфальта, провести озеленение и установить оборудование. Центр планируют сдать в конце августа, а первых спортсменов принять в сентябре. Проверку готовности центра провел мэр Казани Ильсур Метшин.

По информации пресс-службы мэрии, двухэтажный комплекс площадью более 6,2 тысячи квадратных метров станет первым в Татарстане специализированным центром для стрельбы из лука. Здесь будет манеж размером 96 на 51 метр, который позволит спортсменам тренироваться на дистанциях 18, 50, 70 и 90 метров. Ранее стрелки из «Тасмы» тренировались в помещении шириной около 6 метров.

Манеж сможет одновременно принимать 64 лучника, а центр рассчитан на 100 человек в смену с возможностью проводить до четырех смен в день. После открытия спортивная школа планирует увеличить количество воспитанников отделения стрельбы из лука с 120 до 400 человек. Также в центре будут помещения для настройки спортивного инвентаря и анализа техники.

мэрия Казани

Отдельное внимание уделили условиям для спортсменов с инвалидностью: оборудованы лифт, адаптированные раздевалки и санузлы для пяти ветеранов СВО с инвалидностью, занимающихся в отделении.

Помимо стрельбы из лука, в свободное время манеж будет использоваться для занятий отделения футбола. Также планируется проведение крупных соревнований по дзюдо, так как в центре предусмотрены трибуны на 250 мест, что позволит разложить четыре татами одновременно. Директор спортивной школы Резеда Шурыгина пояснила, что пространство будет использоваться как соревновательный объект.

В здании также разместят фотографии воспитанников и выпускников «Тасмы», добившихся высоких результатов, включая мастера спорта международного класса и чемпионку Европы Дарью Орешникову, которая с 1 сентября планирует начать свою тренерскую карьеру. Проект центра разработан архитектурным бюро «Татинвестгражданпроект».

Никита Егоров