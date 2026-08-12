ФАС проверит цены на мясо птицы и говядину

Компании должны предоставить информацию об объемах производства

Фото: Динар Фатыхов

ФАС России запросила у ведущих производителей мяса птицы и говядины сведения о реализации продукции. Информация об этом опубликована на сайте антимонопольного ведомства.

— Производители должны предоставить сведения об объемах производства и реализации, отпускных ценах, полной себестоимости и рентабельности продаж по мясу птицы и говядине, — сообщает пресс-служба.

Также производителям предстоит пояснить, с чем связано повышение оптово-отпускных цен с начала текущего года. В ФАС отметили, что по итогам анализа при наличии оснований будут приняты меры антимонопольного реагирования.

Ранее сообщалось, что УФАС по Татарстану привлекло к ответственности три республиканские структуры: исполком Елабуги, Фонд развития промышленности РТ и Министерство промышленности и торговли региона.

Вадим Вахрушев