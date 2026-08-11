ИИ-льготы для МСП, рост числа внештатников и отказ от налога на сверхприбыль

Обзор налоговых новостей прошедшей недели

Фото: Реальное время

Минувшая налоговая неделя прошла под знаком стимулирования технологий и изменения подходов к крупным налогоплательщикам. Правительство обсуждает введение вычетов до 500 тыс. рублей для малого бизнеса за внедрение российского ИИ, а Минфин официально отказался от идеи налога на сверхприбыль для металлургов и золотодобытчиков. На фоне этих решений экспертов беспокоит структура рынка труда: доля внештатной занятости достигла рекордного 41%, что создает риски для собираемости налогов в будущем. Подробнее — в еженедельном обзоре «Реального времени».

Налоговые льготы для МСП за внедрение российского ИИ

Бизнес предложил правительству и Минцифры ввести налоговые послабления для малых и средних компаний при внедрении отечественного искусственного интеллекта. Обсуждение ведется в рабочих группах по подзаконным актам к недавно принятому ФЗ «О поддержке развития технологий искусственного интеллекта».

По данным «Ъ», механизм предполагает уменьшение налога на прибыль или УСН на сумму закупленного решения — базово до 200 тыс. рублей в год, а при росте производительности компании лимит может быть увеличен до 500 тыс. рублей. Также рассматривается субсидирование: разработчик предоставляет скидку МСП, а государство компенсирует ему выпадающие доходы. В первый год поддержка может покрывать до 100% стоимости продукта (не более 200 тыс. рублей), затем размер субсидии предлагается снижать до 50 и 25%.

Екатерина Петрова / realnoevremya.ru

В аппарате профильного вице-премьера Дмитрия Григоренко сообщили, что меры прорабатываются с участием бизнеса, но говорить о конкретных решениях преждевременно. В Минфине инициативу могут встретить скептически, так как ведомство не склонно вводить новые льготы без доказательства их эффективности. По данным РБК, общий объем планируемой господдержки на ИИ составляет около 71,7 млрд рублей.

Реализовать подобные меры возможно через существующие механизмы грантов РФРИТ до 20 млн рублей. Эксперты отмечают, что основная потребность малого бизнеса заключается не просто в покупке софта, а в финансировании проектов с обоснованной методологией внедрения. Ранее власти уже рассматривали льготный НДС на ИИ-сервисы и освобождение профильных ЦОДов от налога на имущество.

Минфин не обсуждает налог на сверхприбыль для металлургов и золотодобытчиков

Введение налога на сверхприбыль для металлургических и золотодобывающих компаний в настоящее время не обсуждается, сообщил замглавы Минфина Алексей Сазанов.

По его словам, все решения по доходам на следующий год будут приниматься исключительно в рамках бюджетного процесса. «Сейчас никаких обсуждений на этот счет нет», — приводит ТАСС слова Сазанова.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Вопрос о разовом сборе с сырьевых отраслей периодически возникает в правительстве на фоне высоких мировых цен на ресурсы. В 2023 году правительство уже вводило разовый сбор из прибыли крупных компаний за 2021–2022 годы, который принес бюджету около 300 млрд рублей.

Доля строительства в налоговой базе регионов достигает 18%

Вклад строительной отрасли в налоговую базу ряда российских регионов составляет 17–18%. Об этом сообщил вице-премьер Марат Хуснуллин по итогам совместного пересчета с Федеральной налоговой службой (ФНС).

По его словам, строительство обеспечивает более 20% ВВП страны с учетом смежных отраслей. В секторе заняты почти 13 млн человек, а вклад в валовой региональный продукт отдельных субъектов доходит до 21–23%.

— Мы с налоговой службой и профильными специалистами пересчитали вклад отрасли и сами удивились: даем более 20% ВВП страны, если добавить непосредственно связанных со стройкой смежников. В этом секторе экономики заняты почти 13 млн человек, в ряде регионов доля в налоговой базе достигает 17–18%, а вклад в валовой региональный продукт доходит до 21–23%, — заявил Хуснуллин ТАСС.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

При этом вице-премьер привел в пример Китай, где показатели вклада строительной отрасли в ВВП страны за последние 20 лет составляли от 19 до 24% ВВП. Хуснуллин уверен, что Россия должна стремиться обогнать китайские значения.

Рынок «внештатной» занятости в России достиг 41%

В России вне штата организаций трудятся 41% всех занятых — около 30,5 млн человек. В январе — мае 2026 года общее число работающих составило 74,6 млн, из них в штате находились только 44,1 млн, следует из данных Росстата и ЕМИСС, которые опубликовали «Известия». При этом за последний год показатель вырос примерно на 80 тыс. человек. А за десять лет масштаб занятости вне штата увеличился с 23 млн человек (на 34%) в 2015 году.

Наибольший разрыв исследователи зафиксировали в торговле, строительстве, обрабатывающей промышленности, сельском хозяйстве и транспорте. В эту категорию входят легальные ИП, самозанятые, исполнители по ГПХ, внешние совместители и работающие у физлиц.

Исследователи пришли к выводу, что бизнес в основном выводит сотрудников за штат для экономии на налогах и соцвзносах, которые могут достигать 45% от начисленной зарплаты. Этому способствуют высокая текучесть кадров в общепите, клининге и розничной торговле. Одновременно дефицит кадров вынуждает работодателей предлагать официальное оформление. С октября 2026 года цифровые платформы обязаны будут ограничивать работу исполнителей более 60 часов в месяц на одного заказчика свыше полугода.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Официальная статистика может недооценивать масштаб неформальных практик, считают авторы доклада по рынку труда. По их мнению, устойчивое расхождение между данными Росстата и разрывом в числе занятых и штатных сотрудников указывает на наличие серых зарплат, заемного труда и перевода штатных работников в статус самозанятых.

Последняя оценка Росстата — 16 млн человек (21,3% всех работающих) в неформальном секторе за III квартал 2024 года. Это почти вдвое меньше расчетного разрыва. При этом экономисты подчеркивают, что неформальная занятость не всегда означает нарушение закона: ИП и самозанятые легально работают и самостоятельно платят налоги. Нелегальная занятость — более узкое понятие, включающее работу без оформления или подмену трудового договора гражданско-правовым.