СВР: ЕС сократит финансирование МОК за допуск россиян

В ведомстве считают, что в Евросоюзе намерены активизировать антироссийскую пропаганду и организовывать провокации против членов российских команд

Фото: Динар Фатыхов

Евросоюз планирует сократить финансирование Международного олимпийского комитета (МОК) и других спортивных организаций в случае допуска российских спортсменов к соревнованиям. Об этом сообщила Служба внешней разведки России (СВР).

В ведомстве отметили, что решение МОК об отмене ограничений в отношении россиян свидетельствует о нежелании международного сообщества следовать курсу ЕС. По данным СВР, в Евросоюзе намерены активизировать антироссийскую пропаганду и организовывать провокации против членов российских команд, чтобы саботировать это решение. Кроме того, ЕС попытается ограничить финансирование в качестве наказания.

7 июля МОК снял ограничения с российских спортсменов и временно восстановил Олимпийский комитет России. Теперь россияне могут выступать с флагом и гимном, но только с разрешения федераций по конкретным видам спорта.

С февраля 2022 года после начала спецоперации МОК рекомендовал не допускать россиян и белорусов к турнирам. В декабре 2025 года юниорам из России разрешили выступать с государственной символикой. В мае 2026 года ограничения сняли с белорусских спортсменов.

При этом ранее в МОК заявили, что не намерены пересматривать свою позицию по допуску российских спортсменов, несмотря на угрозы со стороны девяти европейских стран прекратить финансирование спортивных организаций.