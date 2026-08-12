Рынок общепита в Татарстане во втором квартале ускорил рост до 9,2%

Оборот заведений достиг 55 млрд рублей

Фото: Мария Зверева

Татарстанстат опубликовал данные о работе ресторанов, кафе и баров республики. За январь — июнь 2026 года оборот предприятий общепита составил 55 млрд рублей. С поправкой на инфляцию это на 8,1% превышает показатель первого полугодия 2025 года.

— Самым успешным месяцем стал май: оборот общепита составил 9,8 млрд рублей, увеличившись за год на 13,1%. В апреле показатель вырос на 5,4%, в июне — на 9,5%, — сообщает Татарстанстат.

С апреля по июнь жители республики потратили в заведениях общественного питания 28,5 млрд рублей — прирост в годовом выражении составил 9,2%. Для сравнения: в январе — марте рост был скромнее — 6,9%.

Ранее сообщалось, что в первом полугодии 2026 года продажи алкоголя в ресторанах и отелях России упали почти вдвое — на 42,4% по сравнению с прошлым годом.



Вадим Вахрушев