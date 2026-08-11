Нейробукварь, маркетплейс для продаж прав на книги и сделка на $250 тыс.

Издательство «Эксмо» подвело итоги первого полугодия 2026-го

Фото: Динар Фатыхов

Дважды в год генеральный директор издательства «Эксмо» Евгений Капьев встречается с российскими книжными журналистами в формате зум-конференции. Он подводит итоги полугодия или года, рассказывает о крупных событиях внутри издательства, делится результатами продаж и озвучивает сформировавшиеся тренды. Литературная обозревательница «Реального времени» Екатерина Петрова рассказывает, что «Эксмо» вынесло на повестку дня за первую половину 2026 года.

Лидеры продаж: «Кошки», Мураками и хилинг-проза

В первой половине 2026 года издательство «Эксмо» увеличило продажи и в экземплярах, и в рублях на 8%. Генеральный директор Евгений Капьев отметил, что обычно за первые шесть месяцев издательство прибавляло 3—4%, причем значительную часть прироста давала цена.

— Главный итог первого полугодия: мы выросли в экземплярах на 8% — это, наверное, рекорд за последние годы. В этом полугодии ценовой фактор практически не сыграл, рост шел только за счет штук, — сказал Капьев.

Но результат оказался ниже плана: «Эксмо» рассчитывало примерно на 10—12% роста. При этом значительная часть команды в первом полугодии занималась не выпуском книг, а приведением изданий в соответствие с законодательством о запрете пропаганды наркотиков.

Что касается лидеров продаж, то на верхней строчке книжного рейтинга снова оказался японский писатель Гэнки Кавамура. Его роман «Если все кошки в мире исчезнут» был продан в первом полугодии тиражом 150 тыс. экземпляров. Второе место заняла книга «Кафе на краю земли» Джона Стрелеки — 63 тыс. экземпляров. На третьей строчке — Настасья Реньжина с книгой «Бабушка сказала сидеть тихо». Издательство продало 51 тыс. экземпляров. Реньжина стала одним из новых заметных российских авторов «Эксмо», а ее главный хит сохраняет высокий темп продаж. Четвертую позицию занял еще один роман Кавамуры — «Если твоя память исчезнет». Книга разошлась тиражом 39 тыс. экземпляров. Пятое место сохранил за собой многолетний хит Джорджа Клейсона «Самый богатый человек в Вавилоне» — 31 тыс. экземпляров.

Генеральный директор «Эксмо» Евгений Капьев. Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

В десятке лидеров также оказались «К себе нежно» Ольги Примаченко и «Букварь» Надежды Жуковой. При этом «К себе нежно» могла бы занять второе место, если объединить продажи всех вариантов издания, включая версии с разным оформлением и кинообложку.

Рейтинг авторов показывает другую картину. Здесь первую строчку занял Харуки Мураками — 331 829 проданных книг. Второе место получил Гэнки Кавамура с результатом 227 601 книга. Таким образом, два японских автора одновременно вошли в лидеры продаж. Евгений Капьев связал этот результат с заметным усилением позиций японской литературы на международном книжном рынке. Третьим в авторском рейтинге стал Рэй Брэдбери — 153 330 книг. Четвертое место заняла Холли Вебб — 128 095. Пятую строчку получила Дарья Донцова — 124 453 книги. В десятку также вошли Ольга Примаченко, Надежда Жукова, Джон Стрелеки и Дэниел Киз.

Цифровые продажи добавили к общей картине несколько заметных деталей. В аудиоформате первое место заняла опять Ольга Примаченко с книгой «К себе нежно». Вторую строчку получили «Дневники Стива: Все приключения в Minecraft». В пятерку также вошли уютный детектив Питера Боланда «Убийства на выставке собак», «Граф Аверин. Колдун Российской империи» Виктора Дашкевича и «Возвращение Синей Бороды» Виктора Пелевина.

— Пелевина мы в этом году выпустили весной, а не осенью, как обычно. Сомневались, думали перенести, сложный был выбор, но решили все-таки поставить на весну — и получили хороший результат, рост по сравнению с предыдущей книгой, когда та выходила осенью. Теперь, может быть, и дальше будем выпускать весной, — рассказал Евгений Капьев.

Отдельно «Эксмо» отметило детское аудио. Партнерство с «Яндексом» (в частности, воспроизведение книг через ИИ-помощника «Алису») и «Яндекс Музыкой» помогло сегменту заметно нарастить продажи. В числе лидеров оказались «Дневники Стива», а также «Фиксики» и «Смешарики». Цифровой сегмент также показывает рост интереса к книгам о здоровье и красоте. В медицинской литературе главным драйвером продаж стала тема долголетия. Одновременно сохраняется спрос на классику, фантастику, фэнтези и детективы.

От нейропрописей до ромэнтези: растущие книжные ниши

Самый резкий рост «Эксмо» в первом полугодии показала ниша, которую нечасто связывают с книжными хитами. Продажи литературы для подготовки к экзаменам выросли на 284%. Год назад издательство запустило редакцию обучающей и развивающей литературы, и она сразу стала самой быстрорастущей. Ее продажи прибавили около 50%.

Редакция охватывает весь образовательный путь ребенка — от запуска речи до подготовки к ОГЭ и ЕГЭ. Особенно быстро растет направление для средней и старшей школы. Здесь продажи прибавили 120%. Начальная школа показала рост на 48%, дошкольный сегмент — на 11%. Летние задания стали одним из ключевых драйверов: в кампанию 2026 года их продажи выросли вдвое, а тираж достиг 120 тыс. экземпляров.

Родители активно покупают книги для коррекции почерка и профилактики дисграфии, которые разошлись тиражом более 18 тыс. экземпляров по каждой теме. Тренажер по чистописанию был продан в количестве более 11 тыс. штук. Среди пособий для подготовки к ЕГЭ лидирует обществознание — более 12 тыс. экземпляров. Более 10 тыс. набрали сборники для летнего чтения и хрестоматии по литературе.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Отдельную точку роста издательство видит в нейропсихологии. Серия «Уроки нейропсихолога в начальной школе», созданная вместе с Институтом детской нейропсихологии имени А.Р. Лурия, показывает заметный рост. В обиходе уже появились термины «нейропрописи» и «нейробукварь».

За пределами образовательного сегмента свои темпы набрали сразу несколько ниш. «Книги и игрушки» выросли на 116%. «Эксмо» активно развивает направление, где книга выходит за рамки текста. Издательство работает с артбуками, коллекционными изданиями и интерактивными форматами. Кулинария прибавила 37%. Садоводство и огородничество также показывают хороший рост.

Продажи прозы в сегменте классической литературы выросли на 27%. По словам Капьева, в московских рейтингах Федор Достоевский стабильно удерживает четыре-пять позиций. В топах остаются «Идиот», «Игрок», «Братья Карамазовы» и «Преступление и наказание».

— Классика показывает феноменальные результаты. Здесь несколько причин: во-первых, выходят очень красивые издания, во-вторых — тренд на ностальгию, на стабильные вещи, которые помогают справляться с текущими сложностями, — сказал Евгений Капьев.

Еще один устойчивый сегмент — сентиментальная литература. Она выросла на 21%. Капьев отмечает, что интерес к сентиментальной литературе держится уже около пяти лет. Пересечение романтики с фэнтези сформировало отдельное направление — ромэнтези. Еще одно популярное направление — детективы — прибавили 11%.

В детской литературе «Смешарики» вышли в рознице в топ-3. За несколько месяцев продали примерно 30 тыс. экземпляров книги «Смешарики. Цитаты», после чего издательство поставило дополнительный тираж еще в 30 тыс. «История вселенной Смешариков» за несколько лет достигла суммарных продаж примерно в 80 тыс. экземпляров. Кулинарная книга Смешариков в 2026 году вошла в топ-3 самых продаваемых кулинарных книг. До конца года «Эксмо» планирует выпустить более 30 новых книг о Смешариках для детей и взрослых.

— В мире появился термин кидалт — от kid и adult, «взрослые, которые хотят быть детьми». Мы видим, что аудитория «Смешариков» — не только дети, но и взрослые, которые хотят вернуться в детство. Здесь снова срабатывает тренд на ностальгию, стабильность, добрый юмор, который поднимает настроение, — отметил Капьев.

В художественной литературе при этом укрепляются уютные истории, исторические детективы, славянское фэнтези и семейные саги. Исторические детективы Виктора Дашкевича и Игоря Евдокимова, сюжеты в декорациях Российской империи и книги со славянским сеттингом показывают хорошие продажи. Отдельно растет психологическая проза, включая хилинг-книги.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Меняется и спрос за пределами художественной литературы. Продажи книг о спорте выросли примерно на 50—70%. Одним из факторов стал выход биографии Игоря Акинфеева. При этом самой продаваемой спортивной нишей оказались шахматы. «Эксмо» развивает проекты с Федерацией шахмат и расширяет линейку книг о других видах спорта, включая падел, сквош и го.

Еще один заметный сдвиг произошел в религиозной литературе. Продажи православных книг растут, а Библия впервые вошла в топ-100 продаж «Эксмо». Издательство выпускает около 15 разных наименований Библии и планирует расширять линейку до конца года. При этом Капьев отметил снижение интереса к эзотерике.

— Эзотерика, Таро, гадания — все летит вниз, показывая серьезный отрицательный тренд, — сказал глава «Эксмо».

«Фатум. Гаер»: российская книга выходит на мировой рынок

«Эксмо» несколько лет развивает продажу прав на издание книг российских авторов в Китай и Европу, участвует во Франкфуртской книжной ярмарке со своим стендом и готовит новые проекты для иностранных издателей. В сентябре на Московскую международную книжную ярмарку также должна приехать крупная делегация из Китая: около 20—30 издателей и порядка десяти известных авторов.

Главным международным проектом первого полугодия стал роман «Фатум. Гаер» Алисы Джукич и Каролины Харит. Интерес к книге возник еще до ее выхода. «Фатум. Гаер» прошел тендеры на английском, немецком и португальском языках. Издатели из Испании и Франции также приобрели права, а в Италии на момент встречи Капьева с журналистами продолжался третий раунд аукциона. По данным «Эксмо», общая сумма сделок с зарубежными издательствами составила около $250 тыс., а права планируют продать в 30 стран.

— Для российского рынка такое впервые, наверное, за последние 15—20 лет. Книга еще не вышла, а уже прошли тендеры среди крупнейших мировых издательств, — сказал Евгений Капьев.

История книги началась с персонажей Каролины Харит. Художница несколько лет рисовала королеву, затем создала образ шута Каина и стала публиковать ролики с ними в социальных сетях. Аудитория начала развивать историю персонажей самостоятельно, после чего Харит познакомилась с Алисой Джукич. Так визуальные образы получили полноценный сюжет.

Екатерина Петрова / realnoevremya.ru

Джукич и Харит работают над книгой как соавторы: вместе обсуждают сюжет и диалоги, работают над иллюстрациями и видео. По словам авторов, основную аудиторию проекта составляют читатели от 17 до 30 лет. Саму книгу Алиса Джукич называет историей о мрачных и лиричных персонажах, которую авторы создают вместе с импринтом Freedom.

Для международных продаж важную роль сыграла аудитория в TikTok. Капьев связывает с этой площадкой около 90% зарубежного интереса к проекту. Видео с «Фатум. Гаер» набрали сотни миллионов просмотров, после чего иностранные издатели начали следить за проектом и включаться в тендеры.

— Наша команда потратила на это огромное время, это не просто «получили цифры и подписали». Это большая, кропотливая, сложная работа: представить книгу, условия, договориться о финансовой и юридической схеме, провести раунды тендеров. Мы не брали первый оффер — в какой-то из стран дошли до 20-го оффера, то есть 20 раз получали разные предложения, — пояснил Евгений Капьев.

Теперь «Эксмо» готовит для «Фатум. Гаер» международную рекламную кампанию. Издательство планирует публикации и рекламу в зарубежных СМИ, а авторы смогут лично представить книгу иностранным партнерам. Капьев также рассчитывает, что успех проекта поможет другим российским young adult-писателям выйти на мировой рынок. По словам главы «Эксмо», после первых сделок издательство уже получило запросы на другие книги и проекты.

— У нас множество проектов в этой области, и я уверен, что российская молодежная литература станет самой продаваемой в мире. Постараемся, по крайней мере, это сделать, — сказал Капьев.

Следующим шагом издательство хочет изменить сам механизм международной торговли правами. «Эксмо» планирует отдельный стенд на книжной ярмарке в Пекине и активную работу с китайскими издателями. Параллельно Капьев предложил создать специализированный маркетплейс, где иностранный издатель сможет быстро находить российские книги и покупать права на их издание.

Екатерина Петрова — литературная обозревательница интернет-газеты «Реальное время», ведущая телеграм-канала «Булочки с маком».

