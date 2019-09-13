«Вопрос — кто кого еще заваливает деньгами!» — татарстанский однопартиец Жириновского раскритиковал босса

Депутат от ЛДПР Эдуард Шарафиев «шокирован» выпадом лидера партии в адрес республики

Фото: Василя Ширшова

Неожиданное заявление сделал сегодня победивший на выборах депутатов Госсовета республики нового созыва представитель ЛДПР Эдуард Шарафиев. Кандидат от либерал-демократов, прошедший в республиканский парламент по 42-му Менделеевскому округу, раскритиковал резонансное высказывание лидера партии Владимира Жириновского. Шарафиев заявил, что так же, как и все, «шокирован» его упреком в адрес Татарстана и других национальных регионов в том, что «Казань и Северный Кавказ завалили деньгами». Поэтому счел необходимым выступить в поддержку родной республики. Подробнее — в материале «Реального времени».



«Большой неожиданностью стало заявление Владимира Вольфовича о Татарстане»



Встречу с журналистами Эдуард Шарафиев назначил в бизнес-центре «Альянс», на 11-м этаже «Корстона». Депутат-одномандатник татарстанского парламента нового созыва от ЛДПР пришел сделать заявление. Разговор начал с итогов избирательной кампании.

Шарафиев оказался единственным, кто от ЛДПР прошел в республиканский парламент. Депутат отметил, что ему всегда импонировали «некоторые позиции партии, направленные на укрепление могущества нашей страны». Сам 42-й округ, куда входят Менделеевский и Агрызский районы, он назвал непростым: «Не самые ближние и простые районы нашей республики, я, можно сказать, «перепахал» их». Результатом встреч с избирателями в городах и селах стала и личная победа, и самые высокие результаты партии на выборах — именно в этом округе: «Агрыз отдал 8% за ЛДПР, Менделеевск — 5%».

Однако радость победы татарстанских либерал-демократов омрачило недавнее заявление главы партии на заседании в Госдуме, о котором «Реальное время» рассказало первым. Владимир Жириновский обрушился на Татарстан и другие национальные республики, упрекнув федеральные власти в их излишнем финансировании: «Завалили Казань деньгами, Северный Кавказ, а потом удивляетесь, что русские меньше рожают. Вы же русский парламент, русские депутаты! Национальные регионы только защищаете. «Живи, Казань, расцветай, стройте мечети до небес!» Средневековый мрак какой-то, мракобесие», — распалился тогда Жириновский, забыв, что Татарстан в действительности регион-донор.

Фото duma.gov.ru

О выпаде Жириновского: «Как член партии, я, конечно, не имею права давать оценку и комментировать слова лидера партии. Но как патриот республики и человек, любящий Татарстан, не могу не высказать свою личную позицию»

На резонансный выпад Владимира Вольфовича уже отреагировали казанский Кремль и глава татарстанского парламента. Не поняли его, судя по всему, свои же однопартийцы:

— После выборов для меня и избирателей большой неожиданностью стало заявление Владимира Вольфовича о Татарстане, который якобы завален федеральными деньгами. Какое-то «мракобесие» здесь якобы происходит и творится, — начал Шарафиев.

«Как член партии, я, конечно, не имею права комментировать слова лидера партии»

За несколько дней депутат получил массу сообщений от недоуменных избирателей, которые проголосовали за ЛДПР в Татарстане:

— Как член партии, я, конечно, не имею права давать оценку и комментировать слова лидера партии. Но как патриот республики и человек, любящий Татарстан, не могу не высказать свою личную позицию. В нашей многонациональной республике мы живем в дружбе и согласии. Население отличается большим трудолюбием: то, что Татарстан имеет и чего добивается, — это все благодаря нашим жителям, не только татарам, но и русским, чувашам, другим национальностям. В моем округе столько намешано: и удмурты, и марийцы, — все живем дружно. И такие слова нас немного шокировали, мы были удивлены.

Неслучайно избирательные участки в республике открыли не в 8.00, как раньше, а в 7.00 — по просьбе сельчан, чтобы те после голосования могли бы вернуться к работе в полях, несмотря на выходной, — еще не убран весь урожай.

— Объезжая районные поселения, я нигде не видел, чтобы в Татарстане кто-то жировал или был завален деньгами. Республика — недотационный регион, она — регион-донор! И более 70% всех налогов и сборов уходит в федеральный бюджет. Возникает вопрос: кто еще кого заваливает деньгами. Я патриот нашей республики и России, хочу, чтобы мы все жили в мире, согласии и достатке. Чтобы везде создавались условия для труда и жизни, а для этого надо стараться и сильно работать, — подчеркнул Шарафиев.

Фото chistopol-rt.ru

Неслучайно избирательные участки в республике открыли не в 8.00, как раньше, а в 7.00 — по просьбе сельчан, чтобы те после голосования могли бы вернуться к работе в полях, несмотря на выходной, — еще не убран весь урожай

«В этой ситуации мне будет тяжело работать»

Республика действительно развивается, признал депутат. «И да, в Татарстане строятся храмы: и церкви, и мечети. Но запомните! Там, где не строят храмы, будут строить тюрьмы». В регионе также действуют 40 республиканских социально значимых программ, напомнил парламентарий, по ним строят жилье, объекты образования, здравоохранения, культуры.

— Конечно, немного обидно, что получилась такая ситуация. Я хочу быть честным перед собой, перед каждым избирателем, работая в Госсовете. Не взирая ни на что, буду представлять в первую очередь интересы своих избирателей, интересы нашей республики. В этой ситуации мне будет тяжело работать, но я все равно желаю, чтобы все стороны в этом вопросе продолжали работать и нашли какой-то конструктив.

Представитель ЛДПР отметил, что в адрес республики было много таких высказываний, но выразил надежду, что больше такого здесь не услышат. На вопрос, в каком качестве он будет работать в татарстанском парламенте, депутат ответил так: «Как бы моя политическая, внутрипартийная карьера ни складывалась, я в любом случае предстоящие пять лет буду с этой партией неразрывно. В партии я не занимаю никаких руководящих постов, никаких должностей, и, как рядовому члену партии, мне тяжело комментировать ситуацию». По его словам, его заявление — это личная позиция, с коллегами по партии он ее не согласовывал: «Я ее ни с кем не сверял, да, готовил, вносил сегодня последние правки. Может, кто-то ждет от меня более жестких суждений. Но у меня нет права осуждать или критиковать. И все-таки я за то, чтобы все стороны немного успокоились и нашли точки соприкосновения».

«Непозволительно никому хамить, грубить нашей республике»

Депутат признал, что у него были опасения по поводу своего заявления, что после него могут испортиться отношения с партией, но посчитал своим долгом объясниться перед избирателем, чтобы не было разнотолков. «Я должен был это сказать. Как на это отреагирует партия, пока не могу сказать. Ожидаю, что все-таки с пониманием, так как мне жить и работать здесь. И я поступить по-другому не имею права», — ответил он на вопрос «Реального времени».

— С Владимиром Вольфовичем я познакомился еще 15 лет назад, у меня даже фото есть с ним, тогда у меня на голове еще волосы были. Не думаю, что отношения у меня с ним могут испортиться, поскольку как таковых деловых или дружеских отношений у меня с ним нет. Повлияет ли это на то, что у меня эти отношения и не появятся? Да, может. Что будет, то будет.

Фото Дмитрия Резнова

Да, в Татарстане строятся храмы: и церкви, и мечети. Но запомните! Там, где не строят храмы, будут строить тюрьмы

— А ваше отношение к нему после этих слов не поменялось? — уточнило наше издание.

— Вообще непозволительно никому хамить, грубить нашей республике, вытирать об нее ноги! Поэтому тяжело было все это слышать и воспринимать. Но, как говорится, высота полета мысли у Владимира Вольфовича намного выше, и, может быть, ему виднее. Но мы здесь, на земле, видим ситуацию совсем под другим углом. И мы видим, что все, что было сказано, это абсолютно не так. Поэтому я высказал свою позицию, — подчеркнул депутат.

«Реальное время» обратилось в пресс-службу ЛДПР с просьбой прокомментировать заявление татарстанского однопартийца.

— Пока у меня комментария нет на этот счет. Когда появится, я вам обязательно пришлю, — ответил нашему изданию пресс-секретарь партии Александр Дюпин. По получении ответа он будет опубликован.

Эдуард Шарафиев в ходе встречи рассказал, как пришел в политику 15 лет назад. Впервые участвовал в выборах, когда ему был 21 год, на муниципальном уровне. В 2014 году баллотировался в Госсовет от «Справедливой России», в 2016 году участвовал в праймериз «Единой России», но был исключен. По сей день остается депутатом Совета Зеленодольского района третьего созыва, и сейчас ему предстоит сложить эти полномочия, чтобы стать членом республиканского парламента. В Госсовете свое будущее видит в Комитете по государственному строительству и местному самоуправлению. Планирует напрямую заняться исполнением наказов избирателей.

Рассказал Шарафиев и о своем бизнесе: он возглавляет девелоперскую компанию «Ами» и строит коттеджный поселок «Лесные Моркваши». Перед тем как пойти на муниципальную службу, депутат был главой поселения, он продал свой бизнес и купил большой земельный участок, поделил на мелкие. Сейчас вся его деятельность заключается в их продаже. Что касается «Ами», она занимается развитием инфраструктуры для поселка. Шарафиев женат, воспитывает четверых детей.

