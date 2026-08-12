В Татарстане 58 сотрудников сферы образования привлекли к ответственности с начала года
Еще трое сотрудников были уволены со своих должностей
По итогам января — июня 2026 года в Татарстане 58 работников образовательных организаций привлекли к дисциплинарной ответственности после проведения проверок в рамках борьбы с коррупцией в образовательной сфере. Еще трое сотрудников были уволены со своих должностей, сообщила пресс-служба Департамента надзора и контроля в сфере образования.
Отмечается, что всего за полгода в Департамент поступило 1064 обращения граждан, из них 41 обращение касалось вопросов коррупции.
— По итогам проверок к дисциплинарной ответственности были привлечены 58 работников образовательных организаций, а трое сотрудников были уволены со своих должностей, — говорится в сообщении.
В Департаменте подчеркнули, что ведомство продолжает пресекать любые правонарушения, оперативно реагировать на обращения граждан и принимать меры по профилактике нарушений.
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