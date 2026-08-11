Вице-премьер Таиланда посетит Россию 12—15 августа

В ходе визита ожидаются переговоры с главой МИД РФ Сергеем Лавровым

Глава внешнеполитического ведомства Таиланда Сихасак Пхуангкеткеу, который также занимает пост заместителя премьер-министра, прибывает в Россию с официальным визитом. Как сообщил таиландский МИД, поездка продлится с 12 по 15 августа.

— Стороны обсудят актуальные вопросы двусторонней повестки и подпишут план консультаций между министерствами иностранных дел двух стран на 2026-2028 годы, — сообщает ТАСС

Основным событием станет девятое заседание Совместной комиссии по двустороннему сотрудничеству, которое пройдет под сопредседательством Пхуангкеткеу и его российского коллеги Сергея Лаврова.

Кроме того, таиландский дипломат встретится с вице-премьером РФ Александром Новаком, главой Минвостокразвития Алексеем Чекунковым, председателем Коллегии ЕЭК Бакытжаном Сагынтаевым и руководителем Российско-таиландского делового совета Иваном Демченко.

В составе делегации — представители шести крупнейших компаний Таиланда, которые обсудят партнерство с российским бизнесом.

Ранее сообщалось о том, что глава МИД РФ Сергей Лавров на совещании министров в Маниле заявил о высокой оценке странами АСЕАН прошедшего в Казани саммита

Вадим Вахрушев