МВД предупредило о новой схеме мошенников с топливными картами

Переход по ссылкам ведет на фишинговые сайты, с помощью которых аферисты похищают деньги

Фото: Реальное время

Мошенники придумали новую схему обмана — теперь они предлагают россиянам топливные карты по заниженным ценам. Об этом предупредила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

— Мошенники продают топливные карты по низкой цене или якобы по акции. Они просят перейти по ссылке, ввести данные карты и коды. После оплаты товар не приходит, а сайт исчезает. Таким образом злоумышленники получают деньги и данные пользователя, — написала Волк в социальных сетях.



сгенерировано при помощи нейросети «Шедеврум»

Волк уточнила, что злоумышленники создают страницы, внешне копирующие официальные сайты известных топливных компаний. Таким образом они получают не только деньги, но и конфиденциальные данные пользователей.

Ранее в Казани были арестованы трое фигурантов уголовного дела о мошенничестве на сумму свыше 49 млн рублей.

Вадим Вахрушев