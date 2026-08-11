Wildberries продолжит работу с агентами? О чем владельцы ПВЗ договорились с RWB

RWB объявило о запуске партнерских складов на базе ПВЗ, но нужно иметь не меньше 200 кв. м

Фото: Михаил Захаров

Беспрецедентная волна атак БПЛА на распределительные склады Wildberries привела не только к потерям селлеров, но и едва не парализовала деятельность пунктов выдачи заказов. За последние две недели количество продаж заметно просело, а доходов может не хватить для аренды, пожаловались владельцы ПВЗ. В ответ команда RWB (объединенная компания Wildberries и оператора рекламы Russ) анонсировала антикризисную программу: пункты с подходящими площадями смогут получать дополнительное вознаграждение за обработку, хранение и отгрузку товаров, сообщила руководитель проектов стратегического развития Ксения Некрасова. При этом компания отменила штрафы за приостановку деятельности ПВЗ в рабочее время, а заявки на закрытие пунктов обсуждаются индивидуально — маркетплейс нацелен сохранить сеть.

Минэкономразвития РФ — владельцам ПВЗ: «Дайте время для принятия решений»

Руководство Wildberries после двух недель непрекращающихся атак на логистическую инфраструктуру встретилось с российскими предпринимателями, зарабатывающими на выдаче интернет-заказов покупателям. По всей стране сегодня насчитывается свыше 100 тысяч пунктов, и подавляющая часть владельцев сети ощутила резкий спад заказов. «Часто слышу много негатива и опасений, что ПВЗ якобы «бросили» на произвол судьбы. Это не так, — открыла видеоконференцию глава Ассоциации развития сети ПВЗ Ольга Козырькина, выступившая организатором и модератором онлайн-встречи. — Мы на постоянной связи с государством, диалог идет активно. Никто никого не бросал», — заверила она.

К слову, глава АРСПВЗ сама развивает несколько ПВЗ в российском мегаполисе, но и знает «кухню бизнеса» изнутри. Возможно, поэтому не стала избегать острых вопросов, адресуя их «прямым текстом» стратегическому топ-менеджменту маркетплейса, чья распределительная сеть понесла потери. Суть вопросов сводилась к тому, что собирается предпринимать команда в ближайшее время и когда ожидать возобновления притока заказов в ПВЗ.

Но больше всего надежд было связано с участием советника замминистра экономического развития РФ Ольги Терно. Предприниматели хотели узнать, могут ли они рассчитывать на какие-либо меры поддержки в связи с ухудшением экономического положения ПВЗ. Ведь буквально накануне глава Минэкономразвития РФ Максим Решетников заявил о проработке мер поддержки селлеров, у которых был уничтожен товар из-за ударов БПЛА по складам.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Однако в отношении ПВЗ позиция оказалась иной. Советник замминистра экономического развития Ольга Терно попросила подождать.

— Принятие любых решений на государственном уровне — это вопрос не одного дня. Ситуация непростая, ситуация внезапная, к ней, естественно, никто не готовился. Чтобы выработать грамотные меры, требуется время. Поэтому дайте и государству, и компании какое-то время для того, чтобы перенастроиться и понять, как действовать и как работать с вами, — пояснила она.

Действительно, о возможности предоставления каких-либо налоговых отсрочек не упоминали. Владельцам ПВЗ предлагали самим договориться с собственниками помещений об отсрочке арендной платы до улучшения ситуации. Позднее предпринимателям пообещали помочь с получением справки о наступлении форс-мажорной ситуации, которая даст возможность отсрочить налоговые выплаты в некоторых регионах.

«А точно Wildberries не закроет сеть?»

Предпринимателей интересовало, сохранится ли сеть в нынешнем виде? Казалось, ради этого судьбоносного ответа владельцы ПВЗ собрались на онлайн-конференцию. Их задали 34% респондентов, готовившихся к встрече. «А точно ли компания Wildberries продолжит работу с агентами, а не закроет сеть и переведет всех в собственные пункты выдачи заказов?— спросила глава АРСПВЗ. — Странный, конечно, для нас вопрос, но 34% спрашивают именно об этом», — добавила она.

— Ничего закрывать мы не будем. Партнерская сеть также будет развиваться. Все работаем, — лаконично ответила Ксения Некрасова.

Максим Платонов / realnoevremya.ru

Второй по частоте упоминания оказался вопрос об условиях закрытия пунктов выдачи заказов без наложения штрафов со стороны маркетплейса. Чувствовалось, что предприниматели напуганы спадом продаж и готовы изменить экономическую модель ведения бизнеса. «Предприниматели прошли в своей жизни немало трудностей. Сейчас времена требуют того, чтобы можно было пересмотреть экономическую модель и пересчитать. Как быть агентам, которые понимают, что не смогут содержать пункт выдачи и хотят его закрыть? — уточнила модератор встречи. — Особенно это касается тех, кто у нас на поддержке (т.е. получил субсидию RWB на открытие)».

— Сейчас действительно поступает немного больше заявок на закрытие ПВЗ. Мы работаем с этими партнерами точечно, с каждым связываемся, общаемся и находим меры поддержки, для того, чтобы сохранить ПВЗ, — рассказала она. — В целом, процедура закрытия осталась прежней, ничего нового не предусмотрено.

«Залить деньгами — такой цели не стоит»

Но если предприниматель решил просто сократить рабочее время из-за угрозы БПЛА, то штрафные санкции не накладываются.

— Штрафы отключены для всей Российской Федерации. В зонах, где происходят террористические атаки, мы все равно наблюдаем за закрытыми ПВЗ в часы работы, просматриваем камеры. Если будет обнаружен факт фальсификации документов на ПВЗ, в котором все хорошо и он должен работать, то мы к нему придем, — пообещала она. В настоящее время аудиторы RWB лично обходят ПВЗ в разных регионах, высылая за два-три часа уведомления о предстоящем посещении. Они проверяют метраж ПВЗ, условия работы.

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Команда RWB прорабатывает различные сценарии поддержки ПВЗ. По словам Ксении Некрасовой, возможность продления льготного периода и программы гарантированного дохода для новых пунктов выдачи обсуждается, но все зависит от общей глобальной программы финансовой поддержки. Компания не делит партнеров на новых и действующих, а подбирает индивидуальные модели расчета для каждого региона и партнера. Все эти вопросы находятся в стадии активной проработки. В конечном итоге, представители маркетплейса заявили, «залить всех деньгами — такой цели не стоит», важно перезапустить логистическую инфраструктуру.



Владельцы ПВЗ просили остановить расширение сети, чтобы новички не «перебивали» действующие пункты. Директор департамента клиентского сервиса и опыта Анна Аверина высказалась против.

— Как мы открывались, так и планируем открываться. Массового потока заявок, естественно, сейчас нет. Но к рассмотрению заявок относимся более серьезно и открываем ПВЗ в тех местах, где действительно нам сейчас необходимо.

ПВЗ станет партнерским хабом, если имеет 200 кв. м

Зачем расширять ПВЗ? Команда RWB запускает новую партнерскую программу по модели ПВЗ, но только для владельцев складских площадей. Ими могут быть и сами ПВЗ, если отведут часть площадей под хранение товара селлеров.

— В ближайшее время мы запустим партнерские хабы на основе ПВЗ. Сюда селлеры будут приезжать и сдавать свои товары, а заказы на них будут забирать и вывозить ПВЗ. И вот здесь это будет точно дополнительный доход. В ближайшее время мы анонсируем, можно будет подавать свои заявки, — сообщила она, добавив, что изменение системы логистики даст возможность получать владельцам ПВЗ дополнительный доход. И в общем ситуация должна нормализоваться.

Максим Платонов / realnoevremya.ru

Позже на сайте появилась информация о требованиям к партнерским хабам: площадь помещения от 200 кв. м, наличие зоны хранения, удобный подъезд для грузового транспорта, система видеонаблюдения и терминал сбора данных.

Модель работы проста: продавцы привозят товары на склад, а партнеры берут на себя маркировку, хранение, сборку заказов и, по желанию, их доставку в сортировочные центры. Это нововведение ускорит логистику для клиентов и обеспечит владельцам ПВЗ и предпринимателям дополнительный доход.

Сотрудники склада Wildberries в зеленодольском комплексе под Казанью сообщили «Реальному времени» о приостановке деятельности площадки. «Склад на приемку больше не работает», — заявили они. Информацию также подтвердили селлеры и перевозчики. Издание направило запрос в компанию, комментарий будет опубликован по получении.