Путин: Москва не угрожает Токио, у России нет к Японии никаких претензий

Однако у японцев есть претензии к нашей стране по Курилам

Фото: Динар Фатыхов

Москва не угрожает Токио, у России нет к Японии никаких претензий. Об этом заявил президент России Владимир Путин, выступая на учениях Тихоокеанского флота.

При этом российский лидер отметил, что у Японии есть претензии к России по Курилам, хотя они закреплены за РФ в международных документах как реалии после Второй мировой войны.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

В свою очередь, НАТО, по его словам, просачивается в Тихоокеанский регион, конфликтный потенциал здесь растет.

Он также добавил, что учения Тихоокеанского флота нужны для совершенствования всей военной составляющей России в регионе.

Ранее сообщалось, что Япония повысила стоимость въездных виз, но с исключением для россиян.

Никита Егоров