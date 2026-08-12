Путин: Москва не угрожает Токио, у России нет к Японии никаких претензий
Однако у японцев есть претензии к нашей стране по Курилам
Москва не угрожает Токио, у России нет к Японии никаких претензий. Об этом заявил президент России Владимир Путин, выступая на учениях Тихоокеанского флота.
При этом российский лидер отметил, что у Японии есть претензии к России по Курилам, хотя они закреплены за РФ в международных документах как реалии после Второй мировой войны.
В свою очередь, НАТО, по его словам, просачивается в Тихоокеанский регион, конфликтный потенциал здесь растет.
Он также добавил, что учения Тихоокеанского флота нужны для совершенствования всей военной составляющей России в регионе.
Ранее сообщалось, что Япония повысила стоимость въездных виз, но с исключением для россиян.
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