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В Татарстане завершается регистрация кандидатов на выборы 2026 года

16:44, 12.08.2026

Голосование пройдет 18—20 сентября

В Татарстане завершается регистрация кандидатов на выборы 2026 года
Фото: Динар Фатыхов

В Татарстане завершилась регистрация кандидатов на выборы 2026 года. Об этом на 130-м заседании Центральной избирательной комиссии республики сообщил ее председатель Андрей Кондратьев.

Сформирован круг участников: в шести одномандатных избирательных округах Татарстана зарегистрированы 33 кандидата, — рассказал Кондратьев.

На дополнительные выборы депутата Госсовета по Высокогорскому округу №50 допущены три человека — двое от партий и один самовыдвиженец. На муниципальных довыборах, которые пройдут в 40 районах, зарегистрирован 501 кандидат.

Ирина Плотникова / realnoevremya.ru

Кондратьев отметил, что все процедуры прошли открыто и в строгом соответствии с законом. Теперь кампания переходит в активную фазу.

Ранее сообщалось, что Верховный суд РФ удовлетворил иск партии «Родина» и исключил «Яблоко» из списка участников выборов в Госдуму.

Вадим Вахрушев

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