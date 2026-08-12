В Татарстане завершается регистрация кандидатов на выборы 2026 года
Голосование пройдет 18—20 сентября
В Татарстане завершилась регистрация кандидатов на выборы 2026 года. Об этом на 130-м заседании Центральной избирательной комиссии республики сообщил ее председатель Андрей Кондратьев.
— Сформирован круг участников: в шести одномандатных избирательных округах Татарстана зарегистрированы 33 кандидата, — рассказал Кондратьев.
На дополнительные выборы депутата Госсовета по Высокогорскому округу №50 допущены три человека — двое от партий и один самовыдвиженец. На муниципальных довыборах, которые пройдут в 40 районах, зарегистрирован 501 кандидат.
Кондратьев отметил, что все процедуры прошли открыто и в строгом соответствии с законом. Теперь кампания переходит в активную фазу.
Ранее сообщалось, что Верховный суд РФ удовлетворил иск партии «Родина» и исключил «Яблоко» из списка участников выборов в Госдуму.
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