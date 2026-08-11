Президент поручил задействовать мегасайенс для создания суверенных моделей ИИ

Это обсуждалось на заседании Совета по науке

Президент РФ Владимир Путин выступил с инициативой активнее задействовать научную инфраструктуру мегасайенс для развития отечественных технологий искусственного интеллекта. Соответствующее заявление глава государства сделал на заседании Совета по науке и образованию.

— Такое гигантское единое цифровое хранилище геномов, а также вся инфраструктура мегасайенс дают колоссальный объем научных данных, которые должны стать основой для исследовательских и опытно-конструкторских работ, — передают его слова «Ведомости».

Ранее сообщалось о том, что крупные мировые корпорации, включая Microsoft, Uber, Alibaba и Duolingo, начали пересматривать свои стратегии внедрения ИИ и частично отказываться от ранее запланированных проектов после выявления серьезных проблем в его работе.

Вадим Вахрушев