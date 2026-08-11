Хуснуллин: скоростная трасса от Петербурга до Казани почти готова, осталось 200 км

Казахстан также продолжает работу над своим участком

Зампред правительства РФ Марат Хуснуллин в беседе рассказал о текущем состоянии строительства международного транспортного коридора Европа — Западный Китай. По его словам, скоростной маршрут от Санкт-Петербурга до Канаша в Чувашии уже фактически готов.

— От Санкт-Петербурга до Канаша в Чувашии скоростной маршрут фактически создан, остается около 200 км до Казани, дальше существующую дорогу планомерно расширяем с двух до четырех полос по мере роста трафика, — передает его слова ТАСС.

Хуснуллин также отметил, что Казахстан активно работает над своей частью коридора — проектирует и строит участок от Кызылорды к Сагарчину. Графики работ синхронизированы, российская сторона тесно взаимодействует с казахстанскими коллегами.

Артем Дергунов / realnoevremya.ru

Ранее сообщалось о том, что Хуснуллин назвал условием для реализации проекта трассы «Меридиан» завершение строительства коридора Европа — Западный Китай. Казахстан сейчас достраивает свой участок, а российская сторона уже проложила скоростную дорогу от Петербурга до Канаша в Чувашии.

Вадим Вахрушев