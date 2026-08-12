Нижнекамску выделят более 100 млн на реконструкцию Парка нефтехимиков

В Москве объявили имена победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды

Фото: предоставлено пресс-службой «Нижнекамскнефтехима»

Проект реконструкции Парка нефтехимиков в Нижнекамске победил на XI Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды. Проект получит 112,8 млн рублей из федерального бюджета.

Выигранные средства станут частью большой программы реновации парка, которую реализует компания СИБУР к 60-летию «Нижнекамскнефтехима» в 2027 году. Таким образом, общая сумма вложений составит 750 млн рублей.

— Победа в XI Всероссийском конкурсе — это признание труда всей нашей команды и прямое следствие активного участия самих нижнекамцев в разработке проекта. Благодарю жителей за неравнодушие, а компанию и Институт развития городов Татарстана за плодотворную подготовку проекта реконструкции. Федеральная поддержка позволит нам сделать Парк нефтехимиков новой точкой притяжения как для жителей Нижнекамска, так и гостей нашего города, — подчеркнул мэр Нижнекамска Радмир Беляев.

предоставлено пресс-службой «Нижнекамскнефтехима»

Всероссийский смотр проектов благоустройства прошел в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Инфраструктура для жизни».

Оценка проектов проводится по пяти ключевым критериям: качество архитектурных и планировочных решений, вовлеченность граждан и социокультурное программирование территории, сохранение историко-градостроительной и природной среды, обоснованность выбора места с учетом его востребованности и синхронизации с государственными программами, а также прогнозируемые экономические и социальные эффекты.

— Победа Парка нефтехимиков во Всероссийском конкурсе — это отличный подарок Нижнекамску к 60-летию нашего предприятия в 2027 году. Для нас, как для ключевого партнера проекта, важно не только развивать производство, но и создавать современную среду для отдыха наших сотрудников, их семей и всех нижнекамцев. Уверен, обновленный парк станет любимым местом отдыха для каждого жителя Нижнекамска — от молодежи и семей с детьми до спортсменов и старшего поколения, — отметил генеральный директор «Нижнекамскнефтехима» Марат Фаляхов.

предоставлено пресс-службой «Нижнекамскнефтехима»

Концепция обновленного Парка нефтехимиков разработана архитектурным бюро «Платформа» и «Проектной группой 8» с учетом мнения самих жителей. При подготовке проводились онлайн-анкетирование и интервью посетителей парка; состоялись общественные слушания, на которых горожане одобрили проект реновации.

Торжественный старт реконструкции парка 29 мая 2026 года дали раис Татарстана Рустам Минниханов и генеральный директор СИБУРа Михаил Карисалов.

После ее завершения Парк нефтехимиков станет современным круглогодичным пространством с фонтаном, амфитеатром и навесами от непогоды. В нем появятся зоны спокойного отдыха, креативные детские площадки, аллеи для выставок и спортивное ядро (включая центр раннего физического развития и инклюзии), а по периметру проложат отдельные дорожки для бега и велопрогулок.

— Для нас эта победа важна не только как возможность привлечь федеральные средства. Это подтверждение того, что системная работа с городами, глубокое понимание их контекста и совместная работа с жителями и экспертами дают конкретный результат. Парк нефтехимиков — один из таких проектов. Мы рассматриваем его не просто как благоустройство отдельной территории, а как создание нового общественного подцентра Нижнекамска, который соединит разные части города, предложит новые сценарии для жителей и поможет сформировать современный образ промышленного города. При этом для нас принципиально сохранить идентичность Нижнекамска — его связь с индустриальной историей и природой, — рассказала директор Института развития городов Татарстана Наиля Нагуманова.

предоставлено пресс-службой «Нижнекамскнефтехима»

В 2026 году победителями от Татарстана стали Нижнекамск, Лениногорск, Бугульма, село Билярск и поселок Апастово. За время участия в конкурсе команда Татарстана привлекла 4,4 млрд рублей федерального финансирования на развитие 60 общественных пространств в 24 населенных пунктах.