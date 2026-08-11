ФАС оштрафовала ресурсоснабжающие организации на 27,8 млн рублей

Нарушения касались правил подключения к сетям теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения

Фото: Михаил Захаров

Федеральная антимонопольная служба подвела промежуточные итоги работы по надзору за ресурсоснабжающими организациями. С начала 2026 года ведомство наложило на них штрафы на общую сумму 27,8 млн рублей, сообщила пресс-служба ФАС.

— Служба выявила 65 нарушений в сфере подключения к системам тепло-, водоснабжения и водоотведения и выдала 12 предупреждений, — сообщает ФАС.

Для сравнения: за весь 2025 год сумма штрафов в этих сферах составляла 17,76 млн рублей, а общее число нарушений — 86.

Ранее сообщалось о том, что ФАС заподозрила банк «Русский стандарт» и страховые компании в нарушении антимонопольного законодательства. Поводом послужило требование кредитной организации к клиентам оформлять страховку только у двух конкретных страховщиков.

Вадим Вахрушев