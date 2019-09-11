Владельцы казанских «краснобусов» развязали новую информационную войну за дорогие билеты

Спустя 2 недели после создания объединение автотранспортников столицы потребовало поднять стоимость проезда в полтора раза

Фото: Антон Журавлев

Смысл и главная цель объединения казанских пассажирских перевозчиков стала, наконец, понятна накануне — спустя всего 2 недели после создания отраслевой ассоциации. Устами своего медийного руководителя Сергея Темлякова «краснобусники» объявили: убытки автотранспортных предприятий Казани за 2018 год составили более миллиарда рублей, дальше так жить нельзя, поэтому стоимость проезда в автобусах надо поднять сразу в полтора раза — до 40 рублей при наличном расчете.

Непопулярное предложение

Руководители автотранспортных предприятий Казани озвучили накануне неслыханные доселе цифры: проезд предлагают сделать дороже не на 2 рубля, как это было в последний раз, а сразу на 13 — то есть в полтора раза.

Устами руководителя созданной буквально пару недель назад, 24 августа, Ассоциации автотранспортных предприятий Казани, популярного тележурналиста Сергея Темлякова, перевозчики озвучили непопулярное предложение: резко поднять стоимость проезда в автобусе — с 27 до 40 рублей при наличном расчете и до 30 — при безналичном. «Мы готовы возить всех — и студентов, и школьников, и льготников! Но только если власти полностью компенсируют нам стоимость их перевозки, как в других регионах. У всех соседей компенсации за провоз льготников перевозчики получают в полном объеме. А нам платят только 2/3, из расчета 18 рублей на человека», — объявили перевозчики.

Перевозчики должны получать из бюджета компенсацию за льготников из расчета 30 рублей на человека. Но даже в таком случае поднять стоимость проезда за наличные придется не до 31 рубля, как обсуждалось чуть раньше, а до 40, заявляет Сергей Темляков.



Таким образом, стало понятно, зачем казанские перевозчики вложились в создание отраслевого объединения и привлекли в качестве «говорящей головы» известного в Татарстане телевизионщика Темлякова. Хотя изначально заявлялось, что он будет разбираться с проблемами уровня «нахамил кондуктор пассажиру». Сколько денег планируется направить на информационную войну за повышение цен на проезд, пока не известно. Однако очевидно, что несмотря на жалобы на убыточность, деньги у казанских перевозчиков есть даже на такие пусть и сомнительные, но изящные формы самоорганизации.



«На каждый рубль я должен положить 42 копейки налогов»



Владимир Капитонов, гендиректор компании «Агромир», заключивший шесть контрактов до 2023 года включительно на обслуживание казанского маршрута №62, называет рентабельной стоимость проезда от 35 рублей.

— У каждого предприятия свой подход к ценам, потому что маршруты и доходы разные. Например, по моему маршруту нужно поднять минимум до 35 рублей, иначе мы просто не выживем. Плюс надо полностью компенсировать проезд льготников по действующему тарифу. Сейчас мы работаем по 220-ФЗ, где установлены повышенные требования к общественному транспорту. А это новый подвижной состав, официальная белая зарплата: водитель — 50 тысяч, кондуктор — 30 тысяч рублей, плюс еще нас обязали работать с контрольно-кассовыми аппаратами, все отчеты ежедневно идут в налоговую. То есть все прозрачно, пассажирские перевозки вышли из тени. На каждый рубль я должен положить 42 копейки налогов.

Кроме возросшей налоговой нагрузки, выросли лизинговые платежи (с повышением НДС), затраты на обновление автопарка — закуплено 350 новых автобусов, подорожали запчасти, топливо. По словам перевозчика, даже муниципальные предприятия сейчас в минусах «по 30—40 млн рублей ежемесячно», и у частников тоже убытки: «только по моему предприятию 2,5 — 3 млн руб. в среднем».

Мэрия Казани: «Вся документация будет детально изучена»



В пресс-службе мэрии Казани подтвердили, что перевозчики действительно обратились в Комитет по транспорту города: они просят пересмотреть стоимость проезда в городском общественном транспорте. Но в Комитете инициативу перевозчиков пока завернули: не увидели достаточно твердого обоснования. Мэрия разъяснила «Реальному времени»:



Как сообщили в мэрии, перевозчики ссылаются на то, что в связи с фискализацией продаваемых билетов и использованием в транспортных средствах контрольно-кассовой техники дополнительно набраны более 600 кондукторов, что дополнительно увеличило затраты предприятий. Фото Павла Платонова (evening-kazan.ru)

«В частности, они ссылаются на изменения в Федеральном законодательстве, которые повлекли за собой дополнительные затраты для перевозчиков. В связи с фискализацией продаваемых билетов и использованием в транспортных средствах контрольно-кассовой техники перевозчиками дополнительно набраны более 600 кондукторов, что дополнительно увеличило затраты предприятий.



Тем не менее Комитет по транспорту запросил у предприятий дополнительные документы, подтверждающие необходимость в изменении тарифа на проезд. Вся документация будет детально изучена. Только в случае сбора всей доказательной базы со всеми экономическими расчетами документы будут переданы в Госкомитет РТ по тарифам. В полномочия данного ведомства и входит установление тарифов на городском пассажирском транспорте».