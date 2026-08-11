Рустам Минниханов ознакомился с ходом уборочных работ в Сармановском и Заинском районах Татарстана

В Заинском районе зерновые и зернобобовые культуры посеяли на площади 33 тыс. га — пока обмолочено свыше 11 тыс. га

Раис Татарстана Рустам Минниханов ознакомился с ходом уборочных работ в Сармановском и Заинском районах республики. Об этом сообщили в пресс-службе татарстанского лидера.

По словам главы Сармановского района Фарита Хуснуллина, урожайность на данный момент составляет 45 ц/га. Уборочные работы завершены на 28% — всего обмолочено 11 тыс. га площадей. Намолочена 51 тыс. тонн зерна. Раис вручил сертификаты на покупку доильных аппаратов пяти личным подсобным хозяйствам, в которых содержится пять и более дойных коров.

Благодаря инвесторам, которых привлекли в район, планируется увеличение поголовья, добавил министр сельского хозяйства и продовольствия Татарстана Марат Зяббаров. При этом фиксируется небольшое падение по малым формам хозяйствования.

В Заинском районе зерновые и зернобобовые культуры посеяли на площади 33 тыс. га — пока обмолочено свыше 11 тыс. га. Такие данные озвучил глава Разиф Каримов. Аграрии намолотили 56 тыс. тонн зерна. Средняя урожайность — 50,5 ц/га. На этой неделе должна завершиться уборка озимых.

Марат Зяббаров подчеркнул, что Заинский район — один из самых лучших в вопросах растениеводства. В то же время необходимо увеличить поголовье — в этой части ведется активная работа с фермерами. Татарстанский лидер поручил ее усилить. «Молоко — это постоянный денежный поток», — указал Минниханов.

Напомним, 8 августа Минниханов ознакомился с ходом уборочной кампании в Нурлатском районе. Он провел облет полей и осмотрел выставку продукции местных производителей, а также встретился с представителями местной администрации, руководителями хозяйств, инвесторами и главами поселений.

Галия Гарифуллина