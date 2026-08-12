США и Иран договорились продлить 60-дневное перемирие
Действующие договоренности истекают 17 августа
США и Иран договорились продлить 60-дневное перемирие, заключенное в рамках Исламабадского меморандума. Об этом сообщают в правительстве Пакистана.
— Срок действующих договоренностей истекает 17 августа, передают «Ведомости».
Американская и иранская стороны подтвердили готовность сохранить режим прекращения огня в рамках Исламабадского меморандума. Вместе с тем, как отмечается в публикации, дипломаты пока не определились с конкретным периодом, на который будет продлено перемирие, консультации продолжаются.
Ранее сообщалось, что американские сенаторы одобрили законопроект об ужесточении санкций в отношении России и Ирана. Теперь документ поступил на рассмотрение в Палату представителей Конгресса США.
Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте», канал в MAX и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».