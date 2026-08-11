«До свадьбы нельзя»: ФНС объяснила правила вычетов за супругов
Вопрос возник у пользователя, состоящего в браке два года и планирующего получить вычет за предыдущие три года
Муж может получить социальный налоговый вычет за лечение жены, только если оплата медуслуг была произведена в период брака. Об этом сообщили в чате Федеральной налоговой службы (ФНС).
Ведомство уточнило, что в справке об оплате муж должен быть указан в качестве налогоплательщика, а жена — как лицо, которому оказаны медицинские услуги. За периоды до заключения брака вычет не предоставляется.
Вопрос возник у пользователя, состоящего в браке два года и планирующего получить вычет за предыдущие три года. Налоговики объяснили, что учитываются только расходы, понесенные после официальной регистрации отношений.
Напомним, ранее стало известно, что налоговики начали проверку источников доходов безработных граждан-богачей.
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