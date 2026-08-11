В Госдуму внесли законопроект о кредитных каникулах для МСП и самозанятых
Документ разработан при участии депутата от Татарстана
В нижнюю палату парламента поступил законопроект, направленный на поддержку малого и среднего бизнеса и самозанятых граждан, которые пострадали в результате чрезвычайных ситуаций. Об этом сообщила координатор партийного проекта «Предпринимательство», первый зампред комитета Госдумы по МСП Альфия Когогина, депутат от Татарстана.
— Принятие законопроекта позволит обеспечить им дополнительную поддержку и будет способствовать сохранению экономической стабильности, — сказано в сообщении на сайте Единой России.
Документ предлагает ввести для предпринимателей и самозанятых кредитные каникулы — период, в течение которого заемщик может приостановить платежи или снизить их размер без ухудшения кредитной истории. Обратиться с заявлением на льготный период можно в течение 60 дней с момента введения режима ЧС. Сам каникулярный период ограничен тремя месяцами.
При этом воспользоваться правом на кредитные каникулы заемщик сможет только один раз за весь срок действия договора. Ранее сообщалось о том, что Россия предложила странам БРИКС использовать общую платформу для поддержки малого и среднего бизнеса.
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