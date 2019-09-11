KFC в Татарстане поторопился с халялем

Сеть фастфуда планирует к 2020 году открыть еще 200 ресторанов в России

Фото: Telegram-канал «Мулла из-за угла»

В Казани сеть KFC объявила об открытии своего первого в России и Татарстане халяльного ресторан — на улице Краснококшайской. Однако, как выяснила газета «Реальное время», пока он не считается таковым согласно требованиям ДУМ РТ, а в Комитете по стандарту «Халяль» нам сообщили, что KFC только подала заявку и «вопрос еще обсуждается». Тем временем сеть ведет активную экспансионистскую политику, собираясь открыть в России еще 200 ресторанов (доведя их число до 1000), и Татарстан считает перспективным в этом отношении регионом. Является ли новый ресторан халяльным, какие нюансы возникают в этом сегменте у сети в Великобритании и есть ли перспективы для подобных заведений в Казани — читайте в нашем материале.

В Казани открылся первый «халяльный» ресторан сети KFC — или все-таки нет?

В социальных сетях появилась информация, что в Казани появился халяльный ресторан сети KFC. По сообщению телеграм-канала «Мулла из-за угла», в столице РТ пункт питания международной сети фастфуда KFC, работающий по стандарту «Халяль», открылся на улице Краснококшайской (это подтверждают и в самом ресторане). В новом ресторане правом верхнем углу меню каждого блюда стоит соответствующий значок. О том, что в Казани должно было открыться подобное заведение, говорилось еще 3 года назад на сайте ДУМ РТ.

Однако, как выяснила газета «Реальное время», ресторан KFC пока не отмечен как халяльный на сайте Комитета по стандарту «Халяль» ЦРО ДУМ РТ. Мало того, новость о том, что известный американский бренд фастфуда KFC откроет в Татарстане рестораны «Халяль», пропала с сайта комитета. В информационном сообщении от 3 февраля 2016 года говорилось, что решение об этом было принято 2 февраля 2016 года на встрече председателя Комитета по стандарту «Халяль» ЦРО ДУМ РТ Марата хазрата Низамова с региональным директором KFC Андреем Распоповым. Тогда вроде бы стороны определили регионы РФ, в которых планируется совместная (по-видимому, это ключевое слово) реализация проектов по открытию ресторанов «Халяль» под брендом KFC. Одним из таких регионов, испытывающих потребность в ресторанах быстрого питания «Халяль», и должен был стать Татарстан, сообщала пресс-служба комитета, так как здесь проживает большое количество мусульман.

Но уже в ноябре 2018 года комитет разместил информационное письмо про сеть общественного питания KFC (оно-то как раз не пропало с сайта — с ним можно ознакомиться тут), в котором глава Комитета по стандарту «Халяль» Ирек хазрат Зиганшин заявлял:

— В связи с участившимися слухами, что продукция сети общественного питания КFC якобы соответствует стандарту «Халяль», ЧУККП «Комитет по стандарту «Халяль» ЦРО ДУМ РТ» обращает ваше внимание на то, что эти слухи недостоверны: это предприятие не имеет сертификата соответствия требованиям «Халяль».

Комитет по стандарту «Халяль» ДУМ РТ: «Они подали заявку, вопрос пока обсуждается»



По-видимому, KFC придется сертифицироваться через Комитет по стандарту ДУМ РТ, рассказал «Реальному времени» Мурат Ахмеров, гендиректор компании, работающей в сфере коммерческой недвижимости A-Development. В своем письме Ирек хазрат Зиганшин указывает, что для сертификаций заведений общепита комитет проводит следующие проверки: изучение технологических карт (меню с подробным составом каждой позиции и способы приготовления); изучение всех поставщиков продукции (уточнение их сертификатов и работа с центром сертификации, выдавшим документ, подтверждающий статус «Халяль»). Комитет не рекомендует посещать заведения, не прошедшие подобную сертификацию: «Обращаем ваше внимание на то, что одного факта, что мясную продукцию поставляют предприятия, имеющие сертификат «Халяль», недостаточно для того, чтобы заведение считалось халяльным». В настоящее время халяльных KFC в России, судя по всему, нет — казанский фактически стал первым рестораном, заявившим о том, что его продукция — халяльная. В Комитете по стандарту «Халяль» ЦРО ДУМ РТ газете «Реальное время» рассказали, что новый ресторан KFC на Краснококшайской пока не проходил у них сертификацию:

— Они подали заявку, вопрос пока обсуждается.

Между тем в самом KFC корреспонденту нашего издания подтвердили, что пока халяльной пищи в точках сети в татарстанской столице нет: «Запуск халяльного меню действительно планируется в ряде ресторанов в Казани в этом году, но пока во всех ресторанах города действует стандартное меню KFC».

Отметим, что год назад проблемы у KFC появились в Казахстане, где халяльные рестораны как раз были: однако Духовное управление мусульман Казахстана (ДУМК) аннулировало сертификат соответствия стандартам «Халяль», выданный сети ресторанов быстрого питания KFC. В сообщении ДУМК было сказано, что в заведениях ранее использовалось халяльное мясо птицы ТМ «Белая птица», а сейчас подается мясо, произведенное другими птицефабриками.

Фото muftiyat.kz

KFC планирует к 2020 году открыть еще 200 ресторанов в России — Татарстан для сети перспективный регион

KFC ведет достаточно активную экспансию в Казани. Помимо ресторана на Краснококшайской (халяльный он или нет), появились новые точки — на Адоратского, 21, с месяц назад KFC зашла в «Ленту». В ноябре 2019 года, по информации «Реального времени», сеть открывает еще один ресторан рядом с «Макдоналдсом» в ГТРК «Корстон».

— Республика Татарстан — перспективный регион для развития бренда KFC. Мы планируем увеличить количество точек в регионе и будем информировать об открытии новых ресторанов по мере их реализации, — заявила сеть в сообщении, направленном в ответ на запрос газеты «Реальное время». — Блюда из курицы по легендарному рецепту полковника Сандерса любимы миллионами людей в 136 странах мира. Сейчас в России открыто более 800 ресторанов KFC, в планах компании — увеличить их число до 1000 к 2020 году.



Где могут открываться новые точки KFC?



Юрий Чикиров, генеральный директор «АСК Недвижимость», предположил, что в будущем KFС может зайти в те точки, которые удовлетворят ее критериям по проходимости, по квадратным метрам, по наличию подъездных путей, зон погрузки и разгрузки.

— У них есть свои особенности не только по месту расположения, но и по конфигурации помещений. Хотя они достаточно гибкие в этом смысле. Им необязательно нужен зал ровной конфигурации. Они могут сделать два зала, но для этого у них все равно должны бизнес-процессы укладываться в эти бизнес-помещения (скажем, один зал на вынос, один зал для обслуживания). И желательно все должно быть на одном уровне, — объяснил «Реальному времени» Чикиров. — Будут ли открываться они нарочно рядом с «Макдоналдсами», чтобы забирать их трафик? Я не знаю их политику. Но если их устраивает трафик, то они могут сесть прямо под боком. Трафик не устроит — вклиниваться не будут. Они смотрят же еще и окружение: если простой спальный район — это одно, если это магистраль на выезде из города — то этот вариант они с удовольствием рассмотрят.

Как KFC конкурирует с «Макдоналдсом» в ПФО и развивает халяль-сегмент в Англии

Напомним, конкурентная «война» между «Макдоналдсом» и KFC активизировалась в Поволжье в последние годы. Так, в ноябре этого года «Макдоналдс» откроет два новых ресторана в Башкирии, и на этот раз не в Уфе: впервые жители Стерлитамака и Нефтекамска отведают бигмаки у себя в городе. При этом, что любопытно, если основные конкуренты — KFC и Burger King — зашли сюда без лишних хлопот, то «Маку» пришлось изрядно постараться, «окучивая» местных чиновников, чтоб открыть свои точки. Подробнее об этом — читайте в материале «Реального времени».

К слову, президент сети «Макдоналдс» 3 года назад заявлял, что халяльный «Мак» сделать очень сложно, и это не получилось даже в Англии, где большая мусульманская община. Впрочем, в Великобритании проблемы периодически возникают и у KFC, которая предлагает в своих ресторанах халяльную курицу уже не первый год. То сеть перестает подавать посетителям спиртосодержащие влажные салфетки, опасаясь, что это может оскорбить мусульман, то ведущие британские улемы ставят под вопрос саму халяльность блюд сети.