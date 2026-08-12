Сегодня в Татарстане ожидается до +26 градусов
Днем и вечером местами кратковременный дождь, возможна гроза
Сегодня в Татарстане ожидается переменная облачность. Днем и вечером местами кратковременный дождь, возможна гроза, сообщили в Гидрометцентре республики.
Ветер южный, юго-западный 5—10 м/с, днем и вечером местами с порывами до 15 м/с. Температура составит от +21 до +26 градусов.
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