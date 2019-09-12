В Уфе массовое отравление шаурмой

В больницах Башкирии 14 человек, среди них дети и беременная, пятеро — в тяжелом состоянии

В Уфе произошло массовое отравление шаурмой, госпитализированы 14 человек. Среди них беременная и дети, пятеро — в тяжелом состоянии. Все пострадавшие купили шаурму в киоске на остановке в микрорайоне «Сипайлово». В региональном Следкоме возбудили уголовное дело, специалисты опечатали киоск и изъяли пищевую продукцию. Продавали ее под вывеской «халяль», впрочем, в Центре развития индустрии «Халяль» при ДУМ Башкортостана заявили, что не сертифицировали товар в данной точке. Подробнее — в репортаже «Реального времени».

Опасный перекус на остановке



Покупка шаурмы в одном из районов Уфы накануне обернулась для 14 граждан госпитализацией. К врачам обратилось больше клиентов бистро, но часть из них лечатся амбулаторно. Плохо людям стало вскоре после перекуса купленной на остановке продукцией. Среди пострадавших пятеро детей от 5 до 9 лет и беременная женщина — ее доставили в перинатальный центр, остальных — в инфекционную больницу. Предварительный диагноз — острый гастроэнтерит.

Достоверность сообщений о массовом отравлении шаурмой «Реальному времени» подтвердили в пресс-службе Минздрава Башкирии:

— Вчера за медицинской помощью с признаками пищевого отравления обратились 15 человек, пятеро из которых дети. Всего госпитализировали 14 человек, включая детей, один отказался от госпитализации. Состояние пяти человек оценивается как тяжелое, из них четверо — дети. Еще девять человек — их состояние врачи оценивают, как средней степени тяжести.

После первых же обращений пострадавших к медикам в Уфе начали доследственную проверку по факту массового отравления. Сообщается, что все пострадавшие употребляли продукцию бистро по улице Б. Бикбая, 20/1.



— Установлено, что 11 сентября вышеуказанные лица приобрели шаурму в киоске на остановочном павильоне в микрорайоне «Сипайлово» Уфы. Впоследствии граждане почувствовали резкое ухудшение здоровья, обратились за медпомощью и были госпитализированы, — сообщили в региональном Следкоме.

Владельцам заведения грозит лишение свободы до 2 лет

К месту торговли шаурмой сразу же выехали следователи. На данный момент киоск не работает. Специалисты осмотрели бистро, изъяли пищевую продукцию для анализов, допрашивают работников «шаурмячно«й и свидетелей. По итогам расследования действиям лиц, ответственных за соблюдение санитарно-эпидемиологических правил при продаже еды, дадут правовую оценку.

В Следственном отделе Октябрьского района Уфы возбудили уголовное дело по статье «производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, не отвечающей требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей» (ст. 238 УК РФ).

Ситуацию на контроле держит региональное МЧС. Владельцев заведения доставили в отдел регионального управления СКР. Им грозит штраф до 300 тыс. рублей и лишение свободы до 2 лет.

Как сообщил источник «Реального времени», сипайловская «шаурмячная» принадлежит 30-летнему гражданину Таджикистана Имомиддину Насруллоеву, зарегистрировавшему ИП в сентябре прошлого года в Уфе. Среди видов деятельности предпринимателя значатся работа ресторанов и оказание услуг по доставке продуктов питания; торговля продуктами, фруктами, овощами, мясом, хлебом, напитками.

Правоохранителями задержан соотечественник владельца точки 1992 года рождения, работавший в бистро. По имеющейся в распоряжении нашей интернет-газеты информации, у молодого человека имеется вид на жительство в России. Также у него есть разрешение на работу в РФ.

Специалисты осмотрели бистро, изъяли пищевую продукцию для анализов, допрашивают работников «шаурмячной» и свидетелей. Фото apn-nn.com

В Роспотребнадзоре Башкортостана начали свою проверку по факту массового отравления людей. Как объяснила «Реальному времени» пресс-секретарь ведомства Анастасия Кучимова, специалисты выехали в рамках эпидрасследования, отобрали пробы сырья и готовой продукции, отправили их в Центр гигиены и эпидемиологии (подведомственное учреждение Роспотребнадзора). Эпидемиологи с медиками обследуют сотрудников этой точки на наличие вирусов.

— Отметим, случай в Сипайлово — не первое отравление в Уфе за этот год. Зимой трех детей с тошнотой и рвотой увезли в инфекционную больницу. Подростки, приехавшие в башкирскую столицу на олимпиаду по биологии и физике, проживали в гостинице «Амакс-Турист отель», — сообщила Кучимова.

Результаты анализов проб в пищеблоке помогут медикам поставить точный диагноз пострадавшим.

«Любой желающий может повесить у себя знак «Халяль»

В киоске продавали шаурму как халяльную продукцию, хотя соответствующего сертификата не имели. В Духовном управлении мусульман Республики Башкортостан посетовали, что бесконтрольное открытие заведений под такими вывесками бросает тень на продукцию, произведенную в соответствии с канонами ислама. И инструментов воздействия на недобросовестных производителей, пользующихся этим знаком, фактически нет.

— Основная проблема в том, что мы не можем проследить за работой так называемых халяль-учреждений, — рассказал корреспонденту «Реального времени» врио муфтия Башкирии Айнур Биргалин. — Практически любой желающий может повесить у себя знак «Халяль» без сертификации. В правовом поле мы не можем на них воздействовать.

При этом он отметил, что при ДУМ РБ работает Центр развития индустрии «Халяль». Это учреждение проводит обучение, контроль и после этого выдает сертификат.

— Эта «шаурмячная» к нам за сертификацией не обращалась, — продолжает Айнур хазрат. — Мы пытаемся следить за заведениями, позиционирующими себя как халяльные. Мы лишь можем давать рекомендации, но нас не все слушают. Инструментов воздействия, чтобы дисциплинировать такие заведения, у нас нет.

В Татарстане отравлений шаурмой пока не фиксировали. Тем не менее специалисты Роспотребнадзора предупреждают, какую опасность представляет данный продукт:

— Это скоропортящийся продукт, который представляет опасность — слишком высоки риски пищевого отравления. Потому что в нем идут и овощи, и курица, и майонез — все это создает благоприятную среду для развития микроорганизмов. Плюс к этому условия приготовления и продажи шаурмы часто оставляют желать лучшего. Обычно ее делают в каких-то киосках, где нет канализации, недостаточное водоснабжение. Нет достаточного количества холодильного оборудования, чтобы обеспечить раздельное хранение сырой и готовой продукции. Не хватает разделочного инвентаря — могут разделывать на одной поверхности и сырую, и готовую продукцию, перерабатывать все на одном и том же столе. Поэтому покупать шаурму, приготовленную в таких условиях, всегда небезопасно, — предупреждает замначальника отдела по гигиене питания Управления Роспотребнадзора по РТ Татьяна Рыбаченок.

Случаи массового отравления фастфудом в России в последнее время участились. В конце августа Следком завел дело из-за отравления суши 63 самарцев. Все они были клиентами ресторана сети доставки готовых блюд Farfor. Деятельность заведения была приостановлена Роспотребнадзором. В ходе проверки специалисты выявили нарушения санитарно-эпидемиологических требований к процессам производства.

В середине августа Следком возбудил уголовное дело после отравления семи человек в Ульяновской области. Двое из них впоследствии скончались. Одна из версий отравления — употребление подсолнечного масла кустарного производства, в которое попал крысиный яд.

В середине июля печально закончилась вторая неделя отдыха в Евпатории для детей из Татарстана. Полсотни детей из нашей республики и нескольких сотрудников из местного лагеря-санатория доставили в инфекционную больницу. Больных тогда навещала уполномоченный по правам ребенка в РТ Гузель Удачина. В разговоре с «Реальным временем» детский омбудсмен опровергла информацию о том, что инфекцию могли завезти. Как позднее показала проверка, источником инфекции стал патогенный стафилококк, носителем которого оказались сотрудники пищеблока лагеря.

В нашей республике массовое отравление в местах общепита в последний раз было зафиксировано в 2017 году. Продукцией дома суши «Японка» отравились 8 человек. Пострадавших госпитализировали с кишечной инфекцией. В заведении провели расследование и выявили ряд нарушений.