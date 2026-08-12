Минниханов оценил готовность нового терминала аэропорта Казани
На объекте завершаются отделка и монтаж оборудования
Раис Татарстана Рустам Минниханов посетил строящийся объект в казанском аэропорту и лично проверил, как идут работы.
— Сейчас на объекте идет монтаж оборудования, подключаются инженерные сети, — сообщает пресс-служба главы.
Уже установлены четыре телетрапа. Между новым и существующим терминалами появится специальная галерея — она соединит оба здания в единый комплекс.
Ранее сообщалось, что строительство третьего терминала казанского аэропорта планируют завершить к 30 августа.
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