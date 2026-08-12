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Минниханов оценил готовность нового терминала аэропорта Казани

17:29, 12.08.2026

На объекте завершаются отделка и монтаж оборудования

Минниханов оценил готовность нового терминала аэропорта Казани
Фото: пресс-служба раиса РТ

Раис Татарстана Рустам Минниханов посетил строящийся объект в казанском аэропорту и лично проверил, как идут работы.

— Сейчас на объекте идет монтаж оборудования, подключаются инженерные сети, — сообщает пресс-служба главы.

Уже установлены четыре телетрапа. Между новым и существующим терминалами появится специальная галерея — она соединит оба здания в единый комплекс.

пресс-служба раиса РТ

Ранее сообщалось, что строительство третьего терминала казанского аэропорта планируют завершить к 30 августа.

Вадим Вахрушев

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