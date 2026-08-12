Почему в 2026 году выживают только «понятные рестораны»
Эксперт ресторанной индустрии Римма Гарипова — о новой формуле востребованности заведений общепита
Гастрономический рынок 2026 года беспощаден к тем, кто пытается быть всем сразу — избыток выбора сделал гостя рациональнее, требовательнее и нетерпимее к неопределенности, отметила ресторатор и консультант по гостеприимству Римма Гарипова. В этих условиях, по ее словам, побеждает не тот, кто громче заявляет о себе, а тот, кого легко запомнить и просто объяснить друзьям. Эксперт с 27‑летним опытом в ресторанной индустрии в авторской колонке для «Реального времени» рассказывает, почему понятность — это не упрощение, а глубокая и сильная стратегия для ресторанного бизнеса.
Гость устал от выбора
За последние годы ресторанный рынок изменился сильнее, чем многие ожидали. Еще недавно было ощущение, что главное — удивить. Сделать сложную концепцию. Придумать необычное название. Собрать меню на 80 страниц. Привезти редкие ингредиенты. Создать интерьер, который будет обсуждаться в социальных сетях.
Сегодня этого уже недостаточно. Гость стал другим. Он стал более рациональным, более требовательным и при этом более уставшим от выбора. У него нет желания долго разбираться, что хотел сказать ресторан своей концепцией. Он не хочет изучать философию блюда, перед тем как сделать заказ. Он хочет быстро понять:
- Куда я пришел?
- Что здесь хорошо?
- Почему мне стоит выбрать именно это место?
И именно поэтому в 2026 году выигрывают не самые сложные рестораны. Выживают понятные рестораны. Понятный ресторан — это не простой ресторан. Часто собственники ошибочно воспринимают понятность как упрощение. Мол, если мы сделаем понятным — потеряем уникальность.
Но понятность и простота — это разные вещи. Понятный ресторан может быть очень глубоким, эмоциональным и гастрономичным. Возьмем лучшие мировые проекты. У них всегда есть ясная идея. Ты понимаешь:
- почему сюда приходят;
- какое настроение тебя ждет;
- какую кухню тебе предлагают;
- что является сильной стороной этого места.
У гостя не возникает ощущения: «Мне нужно изучить ресторан, чтобы понять его». Сильная концепция всегда объясняет себя сама.
Главная ошибка последних лет — рестораны, которые хотят быть всем
Я много работаю с ресторанами в рамках аудитов и консалтинга. И одна из самых частых проблем сегодня — отсутствие четкого ответа на вопрос: «Кто вы?». Не собственнику. Не шеф-повару. А гостю. Потому что внутри команды часто есть красивые формулировки:
- «Мы про современную кухню с авторским подходом»;
- «Мы объединяем разные гастрономические направления»;
- «Мы место для каждого».
Но если перевести это на язык гостя, часто получается: «Я не совсем понимаю, чего ожидать». А когда гость не понимает — он выбирает другое место.
Сегодня рынок не про недостаток предложений. Сегодня рынок про избыток выбора. И в этом выборе выигрывает тот, кого легче понять.
Меню становится главным экзаменом для ресторана
Одна из самых болезненных тем, которую я вижу в проектах, — меню. Многие рестораны пытаются доказать свою ценность количеством: 80 блюд, 100 блюд, 200 позиций. Кажется: чем больше выбор — тем больше возможностей заработать.
Но происходит обратное. Большое меню часто говорит не о силе ресторана, а о его страхе. Страхе потерять гостя. Страхе убрать блюдо, которое когда-то хорошо продавалось. Страхе сказать: «Мы не для всех».
Но ресторан, который пытается понравиться всем, часто перестает быть интересным кому-либо. Сильные рестораны сегодня работают иначе. Они знают:
- какие блюда являются причиной визита;
- какие позиции создают прибыль;
- какие блюда формируют впечатление;
- что нужно убрать без сожаления.
Понятное меню — это не меньше блюд. Это больше смысла. Гость должен открыть меню и практически сразу понять: «А, я здесь вот за этим».
Гость покупает не блюдо. Он покупает уверенность
За 27 лет в индустрии я видела много разных трендов. Менялись форматы. Менялась кухня. Менялось поведение гостей. Но одна вещь остается неизменной: люди идут туда, где им понятно и спокойно.
Ресторан — это всегда эмоциональная покупка. Даже если человек выбирает бизнес-ланч. Даже если он идет просто выпить кофе. Он покупает не только еду. Он покупает уверенность:
- «Здесь будет вкусно»;
- «Здесь меня хорошо встретят»;
- «Здесь я не ошибусь».
И чем выше стоимость ошибки для гостя, тем важнее понятность. Если человек выбирает ресторан для встречи, праздника, свидания, семейного вечера — он хочет быть уверен.
В 2026-м выигрывает не тот, кто громче говорит, а тот, кого легче запомнить
Раньше рестораны конкурировали за внимание. Сейчас они конкурируют за память. Потому что внимание можно купить рекламой. А возвращение гостя — только опытом. Гость должен через неделю сказать:
- «Давай пойдем туда. Там классные завтраки»;
- «Там лучший стейк»;
- «Там очень уютно с детьми»;
- «Там невероятная атмосфера».
Заметьте: он не говорит сложными маркетинговыми формулировками. Он говорит просто. И именно это является признаком сильного позиционирования.
Понятность начинается не с рекламы, а с операционной системы
Есть еще один важный момент. Многие собственники пытаются решить проблему через маркетинг: меняют визуал, заказывают новую рекламу, делают акции.
Но если внутри ресторана нет ясности — маркетинг только быстрее приводит гостей в хаос. Понятный ресторан должен быть понятным во всем:
Для гостя:
- что заказать;
- почему прийти;
- чего ожидать.
Для команды:
- как работать;
- какие стандарты соблюдать;
- какой сервис создавать.
Для собственника:
- на чем зарабатывает бизнес;
- какие показатели контролировать;
- куда двигаться дальше.
Когда концепция понятна внутри — ее чувствует гость снаружи.
Будущее за ресторанами с характером
Важно понимать: понятный ресторан — это не скучный ресторан. Наоборот, сегодня особенно ценятся места с характером.
Но характер должен быть выражен ясно. Не через попытку рассказать все сразу, а через одну сильную историю. Лучшие рестораны похожи на хороших людей. Когда вы знакомитесь с человеком, вам не нужно знать о нем 100 фактов, чтобы почувствовать симпатию. Вы чувствуете главное: кто он. Так же работает и ресторан.
Мой главный вывод как практика. Рынок 2026 года будет сложным для тех, кто продолжает усложнять:
- сложные меню;
- сложные концепции;
- сложные коммуникации;
- сложные процессы.
Сегодня побеждают те, кто умеет убрать лишнее и оставить главное. Понятность — это новая конкурентная стратегия. Потому что в мире, где у гостя слишком много выбора, самым ценным становится не удивление, а уверенность.
Гость должен понять ваш ресторан за первые минуты. А полюбить — за годы. И именно такие рестораны будут жить дальше.
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