Почему в 2026 году выживают только «понятные рестораны»

Эксперт ресторанной индустрии Римма Гарипова — о новой формуле востребованности заведений общепита

Фото: Динар Фатыхов

Гастрономический рынок 2026 года беспощаден к тем, кто пытается быть всем сразу — избыток выбора сделал гостя рациональнее, требовательнее и нетерпимее к неопределенности, отметила ресторатор и консультант по гостеприимству Римма Гарипова. В этих условиях, по ее словам, побеждает не тот, кто громче заявляет о себе, а тот, кого легко запомнить и просто объяснить друзьям. Эксперт с 27‑летним опытом в ресторанной индустрии в авторской колонке для «Реального времени» рассказывает, почему понятность — это не упрощение, а глубокая и сильная стратегия для ресторанного бизнеса.

Гость устал от выбора

За последние годы ресторанный рынок изменился сильнее, чем многие ожидали. Еще недавно было ощущение, что главное — удивить. Сделать сложную концепцию. Придумать необычное название. Собрать меню на 80 страниц. Привезти редкие ингредиенты. Создать интерьер, который будет обсуждаться в социальных сетях.

Сегодня этого уже недостаточно. Гость стал другим. Он стал более рациональным, более требовательным и при этом более уставшим от выбора. У него нет желания долго разбираться, что хотел сказать ресторан своей концепцией. Он не хочет изучать философию блюда, перед тем как сделать заказ. Он хочет быстро понять:

Куда я пришел?

Что здесь хорошо?

Почему мне стоит выбрать именно это место?

И именно поэтому в 2026 году выигрывают не самые сложные рестораны. Выживают понятные рестораны. Понятный ресторан — это не простой ресторан. Часто собственники ошибочно воспринимают понятность как упрощение. Мол, если мы сделаем понятным — потеряем уникальность.

Предоставлено пресс-службой ресторана «Горыныч»

Но понятность и простота — это разные вещи. Понятный ресторан может быть очень глубоким, эмоциональным и гастрономичным. Возьмем лучшие мировые проекты. У них всегда есть ясная идея. Ты понимаешь:

почему сюда приходят;

какое настроение тебя ждет;

какую кухню тебе предлагают;

что является сильной стороной этого места.

У гостя не возникает ощущения: «Мне нужно изучить ресторан, чтобы понять его». Сильная концепция всегда объясняет себя сама.

Главная ошибка последних лет — рестораны, которые хотят быть всем

Я много работаю с ресторанами в рамках аудитов и консалтинга. И одна из самых частых проблем сегодня — отсутствие четкого ответа на вопрос: «Кто вы?». Не собственнику. Не шеф-повару. А гостю. Потому что внутри команды часто есть красивые формулировки:

«Мы про современную кухню с авторским подходом»;

«Мы объединяем разные гастрономические направления»;

«Мы место для каждого».

Но если перевести это на язык гостя, часто получается: «Я не совсем понимаю, чего ожидать». А когда гость не понимает — он выбирает другое место.

Сегодня рынок не про недостаток предложений. Сегодня рынок про избыток выбора. И в этом выборе выигрывает тот, кого легче понять.

Руслан Ишмухаметов / realnoevremya.ru

Меню становится главным экзаменом для ресторана

Одна из самых болезненных тем, которую я вижу в проектах, — меню. Многие рестораны пытаются доказать свою ценность количеством: 80 блюд, 100 блюд, 200 позиций. Кажется: чем больше выбор — тем больше возможностей заработать.

Но происходит обратное. Большое меню часто говорит не о силе ресторана, а о его страхе. Страхе потерять гостя. Страхе убрать блюдо, которое когда-то хорошо продавалось. Страхе сказать: «Мы не для всех».

Но ресторан, который пытается понравиться всем, часто перестает быть интересным кому-либо. Сильные рестораны сегодня работают иначе. Они знают:

какие блюда являются причиной визита;

какие позиции создают прибыль;

какие блюда формируют впечатление;

что нужно убрать без сожаления.

Понятное меню — это не меньше блюд. Это больше смысла. Гость должен открыть меню и практически сразу понять: «А, я здесь вот за этим».

Максим Платонов / realnoevremya.ru

Гость покупает не блюдо. Он покупает уверенность

За 27 лет в индустрии я видела много разных трендов. Менялись форматы. Менялась кухня. Менялось поведение гостей. Но одна вещь остается неизменной: люди идут туда, где им понятно и спокойно.

Ресторан — это всегда эмоциональная покупка. Даже если человек выбирает бизнес-ланч. Даже если он идет просто выпить кофе. Он покупает не только еду. Он покупает уверенность:

«Здесь будет вкусно»;

«Здесь меня хорошо встретят»;

«Здесь я не ошибусь».

И чем выше стоимость ошибки для гостя, тем важнее понятность. Если человек выбирает ресторан для встречи, праздника, свидания, семейного вечера — он хочет быть уверен.

Тимур Попов

В 2026-м выигрывает не тот, кто громче говорит, а тот, кого легче запомнить

Раньше рестораны конкурировали за внимание. Сейчас они конкурируют за память. Потому что внимание можно купить рекламой. А возвращение гостя — только опытом. Гость должен через неделю сказать:

«Давай пойдем туда. Там классные завтраки»;

«Там лучший стейк»;

«Там очень уютно с детьми»;

«Там невероятная атмосфера».

Заметьте: он не говорит сложными маркетинговыми формулировками. Он говорит просто. И именно это является признаком сильного позиционирования.

предоставлено рестораном "В Десятку"

Понятность начинается не с рекламы, а с операционной системы

Есть еще один важный момент. Многие собственники пытаются решить проблему через маркетинг: меняют визуал, заказывают новую рекламу, делают акции.

Но если внутри ресторана нет ясности — маркетинг только быстрее приводит гостей в хаос. Понятный ресторан должен быть понятным во всем:

Для гостя:

что заказать;



почему прийти;

чего ожидать.

Для команды:

как работать;



какие стандарты соблюдать;

какой сервис создавать.

Для собственника:

на чем зарабатывает бизнес;



какие показатели контролировать;

куда двигаться дальше.

Когда концепция понятна внутри — ее чувствует гость снаружи.

Мария Зверева / realnoevremya.ru

Будущее за ресторанами с характером

Важно понимать: понятный ресторан — это не скучный ресторан. Наоборот, сегодня особенно ценятся места с характером.

Но характер должен быть выражен ясно. Не через попытку рассказать все сразу, а через одну сильную историю. Лучшие рестораны похожи на хороших людей. Когда вы знакомитесь с человеком, вам не нужно знать о нем 100 фактов, чтобы почувствовать симпатию. Вы чувствуете главное: кто он. Так же работает и ресторан.

Мой главный вывод как практика. Рынок 2026 года будет сложным для тех, кто продолжает усложнять:

сложные меню;

сложные концепции;

сложные коммуникации;

сложные процессы.

Сегодня побеждают те, кто умеет убрать лишнее и оставить главное. Понятность — это новая конкурентная стратегия. Потому что в мире, где у гостя слишком много выбора, самым ценным становится не удивление, а уверенность.

Гость должен понять ваш ресторан за первые минуты. А полюбить — за годы. И именно такие рестораны будут жить дальше.

