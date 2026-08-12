Свыше 40 государств призвали заранее уведомлять о пусках баллистических ракет

Уведомления должны включать информацию о типе ракеты и других факторах

Фото: Айдар Раманкулов

США и еще 40 стран опубликовали совместное заявление на сайте постоянного представительства США при ООН в Женеве, призвав государства за сутки до пусков межконтинентальных баллистических ракет (МБР), баллистических ракет подводных лодок (БРПЛ) и космических ракет-носителей сообщать об этом.

В заявлении подчеркивается, что все страны, особенно обладающие ядерным оружием, должны уведомлять о запусках МБР, БРПЛ и ракет-носителей как минимум за 24 часа.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Уведомления должны включать информацию о типе ракеты, планируемом окне пуска, месте запуска и направлении. Кроме того, государства обязаны предоставлять точные данные для летчиков и мореплавателей в соответствии с международными стандартами, чтобы снизить риски, включая информацию о предполагаемых зонах падения или приземления.

Ранее сообщалось, что вице-премьер Таиланда посетит Россию 12—15 августа.

Никита Егоров