На «Госуслугах» появился раздел для психологической поддержки участников СВО
Обращение может быть очным, по видеосвязи или через круглосуточную горячую линию
На портале госуслуг для участников СВО и членов их семей открыли доступ к бесплатной психологической поддержке. Об этом сообщили в Минцифры Татарстана.
Право на бесплатную психологическую поддержку есть у военных, гражданского персонала ВС РФ, их семей, близких родственников (супруг или супруга, родители, дети).
В специальном разделе собраны контакты региональных центров помощи, телефоны военкоматов, где проводят видеоконсультации, а также пошаговые инструкции. Обратиться к специалистам можно тремя способами: лично прийти на прием, созвониться по видеосвязи или позвонить на горячую линию, которая работает круглосуточно.
Помощь оказывается конфиденциально — звонок может быть анонимным, обращение не регистрируется, а информация не передается третьим лицам.
Ранее сообщалось, что правительство обсуждает превращение портала госуслуг в универсальную цифровую экосистему для взаимодействия граждан, бизнеса и госорганов.
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