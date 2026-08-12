На «Госуслугах» появился раздел для психологической поддержки участников СВО

Обращение может быть очным, по видеосвязи или через круглосуточную горячую линию

Фото: Динар Фатыхов

На портале госуслуг для участников СВО и членов их семей открыли доступ к бесплатной психологической поддержке. Об этом сообщили в Минцифры Татарстана.

Право на бесплатную психологическую поддержку есть у военных, гражданского персонала ВС РФ, их семей, близких родственников (супруг или супруга, родители, дети).

В специальном разделе собраны контакты региональных центров помощи, телефоны военкоматов, где проводят видеоконсультации, а также пошаговые инструкции. Обратиться к специалистам можно тремя способами: лично прийти на прием, созвониться по видеосвязи или позвонить на горячую линию, которая работает круглосуточно.

Помощь оказывается конфиденциально — звонок может быть анонимным, обращение не регистрируется, а информация не передается третьим лицам.

Ранее сообщалось, что правительство обсуждает превращение портала госуслуг в универсальную цифровую экосистему для взаимодействия граждан, бизнеса и госорганов.

Вадим Вахрушев