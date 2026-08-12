Минэкономики России: число волонтеров в СОНКО выросло в два раза за 13 лет

Финансирование СОНКО также показало ощутимый рост, превысив 2 трлн рублей

Фото: Ринат Назметдинов

Число социально ориентированных некоммерческих организаций (СОНКО) в России значительно возросло и достигло 133 тысяч за последние 13 лет, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на данные Минэкономики. В то же время количество волонтеров, работающих с такими организациями, увеличилось почти вдвое — до 3,7 миллиона человек. «Сектор социально ориентированных НКО не только укрепляет свою ресурсную базу, но и обеспечивает растущий охват населения», — заявила «Ъ» заместитель министра экономики Татьяна Илюшникова. Однако эксперты подчеркивают, что преждевременно говорить о бурном росте сектора, поскольку многие организации закрываются, не справляясь с выполнением своих целей.

По данным Минэкономики и Росстата, к 2025 году число СОНКО увеличилось на 23% по сравнению с 2012 годом. Наибольшее их количество сосредоточено в Центральном (33,7 тыс.), Приволжском (25,3 тыс.) и Сибирском (16,5 тыс.) федеральных округах. Социально ориентированные НКО занимаются решением различных социально значимых проблем, включая помощь пострадавшим от чрезвычайных ситуаций, благотворительность, образование и здравоохранение. Они имеют право на государственные финансовые субсидии и налоговые льготы. С 2021 года Минэкономики ведет реестр СОНКО, тогда как остальные НКО контролируются Минюстом.

Финансирование СОНКО также показало ощутимый рост, превысив 2 трлн руб. в 2025 году, что в 4,5 раза больше, чем в 2012 году. Основные источники доходов включают пожертвования от бизнеса (612,2 млрд руб.) и граждан (605,6 млрд руб.). Бюджетная поддержка на уровне регионов за 13 лет увеличилась почти в 18 раз, составив 463,1 млрд руб. Число граждан, получивших социальные услуги и помощь от СОНКО, возросло до 95,6 миллиона.

Ринат Назметдинов / realnoevremya.ru

Основными направлениями деятельности таких организаций являются образование, культура, здравоохранение и спорт, в которых работает 39,4 тыс. организаций. Сфера социального обслуживания и поддержки матерей и детей представлена 16,2 тыс. НКО, в то время как в области благотворительности и добровольчества действуют 14,6 тыс. организаций.

Инга Моисеева, гендиректор центра развития и поддержки НКО «Д.груп», отметила, что многие существующие сегодня НКО в 2012 году действовали не как юридические лица, а как общественные объединения. Многие организации перешли на цифровую отчетность, что упростило государственный контроль за их работой. Поэтому, по ее словам, данные Минэкономики не всегда отражают реальное укрепление сектора.

Татьяна Задирако, исполнительный директор благотворительного фонда «Социальный навигатор», подчеркнула, что государство стало уделять больше внимания волонтерству и СОНКО. Это создало дополнительные возможности для людей участвовать в добровольческих проектах, например волонтеры могут получить дополнительные баллы к ЕГЭ при поступлении в вуз. Тем не менее она предостерегает от преувеличений: «Число НКО постепенно увеличивается, но это сопровождается также закрытием тех организаций, которые не могут выполнить свою миссию».

Ранее в Татарстане для волонтеров, работающих с детьми с ОВЗ, прошла образовательная программа «Огни добра».

Никита Егоров