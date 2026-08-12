УФАС наказало три органа власти Татарстана

Это исполком Елабуги, Фонд развития промышленности РТ и региональный Минпромторг

Фото: Мария Зверева

Татарстанское УФАС России привлекло к административной ответственности три республиканские структуры за неисполнение законных требований о представлении информации. В числе нарушителей оказались исполком Елабуги, Фонд развития промышленности РТ и региональное Министерство промышленности и торговли.

— Министерство промышленности и торговли Республики Татарстан в установленный срок не представило информацию в рамках дела, возбужденного по признакам картельного сговора между двумя частными охранными организациями, — сообщает УФАС по РТ.



Исполком Елабуги, в свою очередь, на запрос о согласовании ремонтных работ и дорожных перекрытий ответил короткой фразой: «Сведений нет». В УФАС отметили, что муниципалитет как координатор или заказчик всех проводимых на территории работ не может не владеть такой информацией. К тому же именно он проверяет документацию на безопасность для местных жителей и коммуникаций.

— Фонд развития промышленности Республики Татарстан получил запрос в рамках дела, возбужденного по признакам нарушения антимонопольного законодательства при проведении закупок у единственного поставщика: организацию заподозрили в создании преимуществ отдельным участникам рынка, — сообщает пресс-служба УФАС.



В УФАС подчеркнули, что запрос антимонопольной службы — это не формальность и не рекомендация, а обязанность, установленная законом. За непредставление сведений предусмотрен штраф по ч. 5 ст. 19.8 КоАП РФ: для должностных лиц от 10 до 15 тыс. рублей, для юридических — до 500 тыс. рублей.

Ранее татарстанское УФАС потребовало отстранить от должности главу исполкома Кукморского района.

Вадим Вахрушев