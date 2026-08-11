Роспотребнадзор проверяет маркетплейсы из-за продажи опасных препаратов для похудения

Ведомство заявило, что средства не зарегистрированы в ЕАЭС

Фото: Артем Дергунов

Роспотребнадзор отреагировал на сообщения СМИ о том, что на маркетплейсах продаются средства для снижения веса, в составе которых обнаружен сибутрамин. Речь идет о препаратах под торговыми марками Supressa, Ultra Lipo 3, Mineral Balance и S Figura Slim.

— Роспотребнадзор сообщает, что данные препараты отсутствуют в Едином реестре свидетельств о государственной регистрации продукции ЕАЭС, сообщает пресс-служба.



Поскольку биологически активные добавки (БАДы) могут свободно продаваться через интернет-площадки, Роспотребнадзор рекомендует покупателям перед покупкой проверять наличие регистрационного сертификата, который подтверждает безопасность продукции. Сделать это можно на специализированных поисковых порталах, а также на официальном сайте ведомства.

Татьяна Демина / realnoevremya.ru

— В настоящее время Роспотребнадзор проводит мероприятия по проверке реализации незарегистрированных препаратов для снижения веса, — сообщает ведомство

Они уже направило обращение в Ассоциацию компаний интернет-торговли (АКИТ) с требованием принять срочные меры и изъять опасную продукцию из продажи.

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Вадим Вахрушев