В Татарстане на 15% увеличилось количество пользователей электронных трудовых книжек

Введение электронных трудовых книжек в России началось в 2020 году

Фото: Артем Дергунов

Количество жителей Татарстана, использующих электронные трудовые книжки (ЭТК), за последний год увеличилось на 15% и превысило 400 тысяч человек. Такие данные приводит пресс-служба отделения Социального фонда России по республике.

Управляющий Отделением СФР по Татарстану Эдуард Вафин отметил, что «электронная трудовая книжка — это шаг в будущее». Он подчеркнул, что данный формат удобен как для работников, так и для работодателей, и с каждым годом количество пользователей активно растет.

Электронная трудовая книжка является цифровым аналогом традиционного бумажного документа и содержит информацию о трудовой деятельности, включая периоды работы, переводы, увольнения и другие кадровые изменения. Все данные хранятся в информационной системе Социального фонда России.

Мария Зверева / realnoevremya.ru

Введение электронных трудовых книжек в России началось в 2020 году. После перехода на цифровой формат сотрудники получают бумажные трудовые книжки на руки, но впоследствии все сведения о трудовой деятельности вносятся только в электронном виде.

Для перехода на электронную трудовую книжку работнику нужно подать письменное заявление своему работодателю. После этого информация о трудовой деятельности будет переведена в цифровой формат.

Для граждан, впервые устроившихся на работу после 31 декабря 2020 года, бумажные трудовые книжки не оформляются, и все сведения об их трудовой деятельности сразу фиксируются в электронном виде, включая подростков, работающих временно в период каникул.

Проверить данные из электронной трудовой книжки можно в любое время через федеральный портал госуслуг.

Никита Егоров