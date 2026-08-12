Татарстан вошел в топ-5 медального зачета Спартакиады народов России

Два золота в хоккее с мячом позволили татарстанской сборной сделать рывок в медальном рейтинге соревнований

Фото: Динар Фатыхов

Татарстан впервые со старта VI летней Спартакиады народов России поднялся на пятое место в общекомандном медальном зачете. На конец шестого дня соревнований республика завоевала 13 медалей: пять золотых, четыре серебряные и две бронзовые награды.

Ключевым фактором успеха стали победы женских и мужских сборных Татарстана по хоккею на траве. Эти два золота позволили республике совершить рывок в пятерку сильнейших.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Лидером общего зачета остается Москва (35 медалей), у которой 11 золотых. За ней следуют Санкт-Петербург (9 золотых из 32 медалей) и Московская область (5 золотых из 29). Четвертое место занимает Свердловская область с пятью золотыми медалями (всего 16).

Всего в Спартакиаде-2026 участвуют более 12 тысяч атлетов в 44 видах спорта. Казань принимает турниры по 11 дисциплинам, включая спортивную гимнастику, пулевую стрельбу и флаг-футбол.

Зульфат Шафигуллин