Иран присоединится к Новому банку развития БРИКС

Тегеран нацелен на двустороннее и многостороннее валютное сотрудничество с другими участниками объединения

Фото: Мария Зверева

Иран в ближайшее время станет членом Нового банка развития БРИКС. Об этом заявил глава Центробанка страны Абдольнасер Хеммати, чьи слова передает иранская гостелерадиокомпания IRIB.

Одним из главных результатов сотрудничества стран БРИКС иранская сторона считает создание Нового банка развития. Хеммати также отметил, что Тегеран нацелен на двустороннее и многостороннее валютное сотрудничество с другими участниками объединения.

Мария Зверева / realnoevremya.ru

Иран, находящийся под масштабными санкциями, последовательно выступает за создание независимых финансовых механизмов для противодействия рестрикциям.

Ранее сообщалось, что Россия предложила странам БРИКС общую платформу для поддержки малых и средних предприятий. Она поможет бизнесу находить технологии и партнеров для совместных проектов. Объем торговли внутри объединения с использованием национальных валют превысил 67%.

Иран является членом БРИКС с 1 января 2024 года.

Алсу Сабирзанова