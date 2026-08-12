Пострадавшим от атаки БПЛА на Нижнекамск начали выплачивать компенсации
Выплаты родным погибших достигают 2 млн рублей
В Татарстане начали выплачивать компенсацию до 2 млн рублей пострадавшим в результате атаки БПЛА на Нижнекамск. Об этом сообщила пресс-служба раиса республики.
— Сегодня начались первые выплаты по Нижнекамску, о которых говорил Рустам Нургалиевич, — сказала руководитель его пресс-службы Лилия Галимова.
Семьям погибших выплатят по 2 млн рублей, а пострадавшие получат от 300 до 600 тысяч в зависимости от тяжести травм.
Кроме того, согласно нормативам будет предусмотрена выплата за частичное и полностью утраченное имущество.
Ранее сообщалось, что пострадавшие получат отдельные меры поддержки от властей Нижнекамска.
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