Пострадавшим от атаки БПЛА на Нижнекамск начали выплачивать компенсации

Выплаты родным погибших достигают 2 млн рублей

Фото: Михаил Захаров

В Татарстане начали выплачивать компенсацию до 2 млн рублей пострадавшим в результате атаки БПЛА на Нижнекамск. Об этом сообщила пресс-служба раиса республики.

— Сегодня начались первые выплаты по Нижнекамску, о которых говорил Рустам Нургалиевич, — сказала руководитель его пресс-службы Лилия Галимова.

Семьям погибших выплатят по 2 млн рублей, а пострадавшие получат от 300 до 600 тысяч в зависимости от тяжести травм.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Кроме того, согласно нормативам будет предусмотрена выплата за частичное и полностью утраченное имущество.

Ранее сообщалось, что пострадавшие получат отдельные меры поддержки от властей Нижнекамска.

Никита Егоров