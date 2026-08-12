Wildberries пропал из американского App Store
Установленная версия продолжает работать
Пользователи в США больше не могут скачать приложение Wildberries из местного App Store. При попытке перейти по ссылке на страницу магазина она не загружается.
— Ранее установленная версия продолжает функционировать на устройствах пользователей, — сообщают «Ведомости».
В объединенной компании Wildberries и Rus (РВБ) сообщили, что приложение вновь станет доступно для загрузки и обновлений в ближайшее время. Представители также подчеркнули, что в других странах сервис работает в обычном режиме
Ранее стало известно, что Wildberries запустил для предпринимателей специальную платформу с навигацией по мерам поддержки, где собрана вся актуальная информация.
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