Wildberries пропал из американского App Store

Установленная версия продолжает работать

Фото: Анастасия Фартыгина

Пользователи в США больше не могут скачать приложение Wildberries из местного App Store. При попытке перейти по ссылке на страницу магазина она не загружается.

— Ранее установленная версия продолжает функционировать на устройствах пользователей, — сообщают «Ведомости».



В объединенной компании Wildberries и Rus (РВБ) сообщили, что приложение вновь станет доступно для загрузки и обновлений в ближайшее время. Представители также подчеркнули, что в других странах сервис работает в обычном режиме

Ранее стало известно, что Wildberries запустил для предпринимателей специальную платформу с навигацией по мерам поддержки, где собрана вся актуальная информация.

Вадим Вахрушев