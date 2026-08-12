Тела граждан Узбекистана, погибших при атаке БПЛА на Нижнекамск, доставили на родину

Расходы на погребение погибших также покроет государство

Фото: Динар Фатыхов

На родину доставили тела восьми граждан Узбекистана, погибших в результате атаки беспилотников на Нижнекамск. Об этом сообщили РИА «Новости» в пресс-службе Агентства миграции при правительстве Узбекистана.

По словам представителя ведомства, «ввоз тел был осуществлен сегодня, 12 августа, за счет государственных средств». Специальный борт министерства обороны Узбекистана доставил тела, и расходы на погребение погибших также покроет государство.

Напомним, что 10 августа Нижнекамск стал целью массовой атаки беспилотников, в результате чего пострадали 78 человек, а 13, включая ребенка, погибли. Следственный комитет возбудил уголовное дело о теракте. В Татарстане в связи с трагедией объявлен траур, а развлекательные мероприятия были отменены или перенесены.

В результате атаки погибли восемь граждан Узбекистана и один гражданин Таджикистана, а также 20 иностранных граждан были ранены. После инцидента президент Татарстана Рустам Минниханов выразил соболезнования главам Узбекистана Шавкату Мирзиееву и Таджикистана Эмомали Рахмону, поддержав родных и близких погибших и пострадавших.

Никита Егоров