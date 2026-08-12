В России за полгода возбудили рекордное количество дел об уклонении от уплаты налогов

С 2025 года вводится прогрессивная шкала НДФЛ со ставками от 13 до 22%

Фото: Динар Фатыхов

С начала 2023 года в России зарегистрировано более 3,3 тысячи преступлений, связанных с уклонением от уплаты налогов, согласно отчету МВД, который приводят «Известия». Это число на 17,2% превышает аналогичный показатель за прошлый год, что представляет собой рекордный рост по меньшей мере за последние 12 лет.

По словам экономиста и руководителя московского отделения независимого профсоюза «Новый труд» Анны Поляковой, увеличение числа выявленных налоговых преступлений свидетельствует о том, что правоохранительные органы стали более эффективными в обнаружении и доказательстве подобных случаев. Такие правонарушения становятся видимыми после проведения налогового анализа, сопоставления данных, анализа банковской информации и проведенных проверок.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Экономист Даниил Гоненко отметил, что число выездных проверок Федеральной налоговой службы (ФНС) сократилось, и акцент в работе все чаще смещается на аналитическое направление. Кроме того, на количество выявленных нарушений оказали влияние изменения в налоговом законодательстве, запланированные на 2025–2026 годы. Гоненко напомнил, что с 2025 года вводится прогрессивная шкала налога на доходы физических лиц (НДФЛ) с ставками от 13 до 22%, а налог на прибыль будет увеличен до 25%. С 2026 года ставка налога на добавленную стоимость (НДС) вырастет до 22%, и лимит доходов для освобождения от НДС по упрощенной системе налогообложения (УСН) будет снижен с 60 до 20 миллионов рублей.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Гоненко также отметил, что рост налогов побуждает отдельные бизнесы и граждан искать способы снижения расходов и обхода налоговых требований. В ответ на это власти ужесточают контроль за налоговыми платежами и усиливают борьбу с теневым сектором. По словам эксперта, ФНС теперь располагает большим объемом данных о финансовых операциях, что помогает выявлять нарушения.

В июне Владимир Колокольцев, глава МВД, сообщил, что с начала года удалось возместить 70 миллиардов рублей по делам об уклонении от уплаты налогов, значительная часть из которых была получена за счет арестованного имущества подозреваемых.

Ранее сообщалось об ИИ-льготах для МСП, росте числа внештатников и отказе от налога на сверхприбыль. Подробнее о налоговых новостях прошедшей недели — в обзоре издания.

Никита Егоров