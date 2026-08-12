Почему Кузнецов выбрал «Сибирь», гонка грандов в РПЛ, Мельникова едет на ЧЕ

Двенадцатый выпуск спортивной программы «На пределе»

Фото: Реальное время

Почему нападающий Евгений Кузнецов выбрал «Сибирь»? Как обстановка в турнирной таблице среди грандов РПЛ и что главное произошло на днях в российском спортивной гимнастике? Об этом «Реальное время» рассказало подробно в двенадцатом выпуске спортивной программы «На пределе». Ниже — текстовая версия.



Евгений Кузнецов — новичок «Сибири»

Евгений Кузнецов стал официально игроком «Сибири». Эпопея с выбором клуба, наконец, завершилась. И снова это оказался не челябинский «Трактор», в любви которому неоднократно признавался в интервью игрок. Получается, что уже второй раз хоккеист намеренно не выбирает в качестве продолжения карьеры свою якобы «любимую» команду.

Кузнецов вернулся в КХЛ в 2024 году, и его тогдашний переход в СКА еще можно было объяснить финансовыми выгодами, желанием адаптироваться к жизни в России в хорошем городе и так далее. Но в это межсезонье Кузнецов долго находился без команды, и жест от «Трактора» помочь перезагрузить карьеру нападающему выглядел очень красивым. Однако форвард все-таки решил выбрать предложение, наиболее выгодное по деньгам. По этой причине, собственно, Кузнецов отказал ранее и «Нефтехимику», который был готов дать контракт нападающему еще в конце июня.

«Сибирь» не пожалела денег Кузнецову, удовлетворив все его финансовые аппетиты. Такова ситуация на рынке центральных нападающих в КХЛ, что даже игроки уровня Кузнецова могут диктовать свои условия клубам с позиции силы. Посмотрим, как Евгений покажет себя в «Сибири», и сможет ли быть стабильным на протяжении всего регулярного чемпионата КХЛ, а не только сиять в отдельных матчах.

Как обстановка в РПЛ среди главных претендентов на чемпионство?

Чемпионат России по футболу потихоньку набирает ход. Мы уже посмотрели три тура, на этой неделе состоится четвертый. И, что любопытно, — пока по очкам и положению в турнирной таблице доминирует «Краснодар». И это, представьте, — без Джона Кордобы в составе.

Прекрасно заменил позицию «плеймкера» полузащитник Никита Кривцов, который после ухода Эдуарда Сперцяна, кажется, обрел свой прайм. Очень здорово игрок дирижирует атаками «Краснодара» и даже немного удивительно, что такой бриллиант ранее был вообще незаметен в команде Мурада Мусаева.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

«Зенит» неожиданно проиграл «Родине» (1:2) на прошлых выходных, чем, конечно, ошарашил многих поклонников в РПЛ. Но допускаем, что это была такая разовая шок-акция от «сине-бело-голубых и уже в ближайшем туре с московским «Динамо» петербуржцы должны реабилитироваться перед своими фанатами и оправдать амбиции на этот сезон в РПЛ.

Иначе, можно будет смело заявлять, что главную конкуренцию «Краснодару» в борьбе за золото РПЛ в этом году все-таки составит «Спартак». На прошлой неделе «красно-белые» официально объявили трансфер Мирлинда Даку. И албанский нападающий в симбиозе с талантливыми легионерами «Спартака» — Жедсоном, Барко, Маркиньосом — должен-таки принести команде чемпионство в РПЛ впервые с 2017 года.

Все данные классного забивного форварда у Даку присутствуют. За три проведенных сезона в «Рубине» он уже вошел в историю казанской команды как второй лучший бомбардир клуба, совсем немного не дотянув до достижения Гекдениза Карадениза. Кажется, что «Спартаку» для борьбы за чемпионство не хватало именно такого нападающего.

Ангелина Мельникова поедет вместе со сборной России на ЧЕ в Хорватию

Ангелина Мельникова всё-таки поедет на Чемпионат Европы по спортивной гимнастике, который пройдет с 13 по 16 августа в Загребе. Из-за произвола и непоследовательности хорватских чиновников российская спортсменка была вынуждена ранее находиться в состоянии неопределенности.

Сначала Мельниковой отказали в визе. Потом после инициативного вмешательства МИД России разрешили поехать на соревнования. Возможно, будь Ангелина Мельникова юной и неопытной спортсменкой, было бы уместно говорить о том, что это может ее выбить ее из колеи, тонуса, создать проблемы с настроем в преддверии выступлений.

Но все это глупости, ведь Ангелина Мельникова — самая титулованная и известная представительница нынешней сборной России по спортивной гимнастике. Нет сомнений, что спортсменка прекрасно покажет себя на чемпионате Европы в Хорватии. Впрочем, как и остальные гимнастки сборной России. Поколение в последние годы в этом виде спорта у нас очень талантливое — как у мужчин, так и у женщин.