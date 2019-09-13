Юристы АСВ выкатили иск к топ-менеджерам «Интеха» на миллиард

Но не запаслись доказательствами для процесса

Фото: Ирина Плотникова

Возмещен ли ущерб «ИнтехБанку» по уголовному делу бывшего предправления Марселя Зарипова и его первого зама Елены Наумовой, и могут ли свидетели этого дела ответить своим имуществом по иску АСВ на 973 млн рублей? Об этом спорили накануне в казанском суде представители конкурсного управляющего и «амнистированных» банкиров. Последние на суд не пришли. Подробности — в материале «Реального времени».

АСВ претендует на земли и дома бенефициаров лопнувшего банка



Гражданский иск по уголовному делу «Интеха» подан только к Елене Наумовой и Марселю Зарипову. АСВ требует с них в солидарном порядке 973 млн 295 тысяч 183 рубля 39 копеек и просит в счет погашения пустить с молотка все арестованное по делу имущество, в том числе нежилое здание бывшего предправления банка в Зеленодольском районе у школы №8 и автомобиль «Мазда СХ-5» бывшего первого зама.

Кроме личной собственности банкиров, следователи ранее арестовали недвижимость иных лиц, почти все из них входят в список тех, под чьим контролем находился «ИнтехБанк»:

учредитель ООО «Автомакияж» Ильдар Гильмутдинов

соучредитель ООО «Гектар» Вернат Мингазов

учредитель фирм «Ретейл шуз» и «Полюс С», а также бенефициара компании «Грит плюс» Гузалия Газизуллина (в конце августа арест снят Верховный судом РТ)

совладелец ООО «Офисторг» Карим Ибрагимов

учредитель ООО «Артуг-Финанс» Ильдус Мингазетдинов

единственный участник ООО «ФИНЭКС» Галия Хабирова

соучредитель ООО «ТатИНК-Финанс» Ленар Нугманов (по данным «РВ», оспаривает арест)

На момент передачи в суд уголовного дела объем арестованного имущества оценивался в 100 млн рублей с лишним. И судья по итогам рассмотрения дела счел нужным сохранить этот арест, а преследование Наумовой и Зарипова прекратил за истечением сроков давности по ч. 2 ст. 195 УК (неправомерное удовлетворение требований кредиторов за счет имущества должника, заведомо в ущерб другим кредиторам, совершенное при наличии признаков банкротства и причинившее крупный ущерб). Вину в этом преступлении оба признали, в отличие от иска АСВ.

Гражданский иск по уголовному делу «Интеха» подан только к Елене Наумовой и Марселю Зарипову. АСВ требует с них в солидарном порядке 973 млн 295 тысяч 183 рубля 39 копеек

Накануне у судьи Артура Сафина возник вопрос — на каком основании представители конкурсного управляющего «Интехбанка» претендуют на все арестованное имущество, если в качестве ответчиков по их иску привлечены только «амнистированные» топ-менеджеры банка.

— У банка были подконтрольные организации. Эти люди — руководители и учредители этих организаций, на которые перешло имущество, — сообщил представитель АСВ Тимур Салихов.

На следующий вопрос — о статусе этих лиц в деле — прозвучал ответ: «Это все свидетели [по уголовному делу]». Впрочем, ходатайство о привлечении данных свидетелей в качестве соответчиков по иску пока не заявлено. Как уточнили Салихов и его коллега Сергей Корниенко, позиция в этой части проходит некое «внутреннее согласование» в госкорпорации. Судью такой ответ не устроил — иск подан еще в июле, вопрос поднимался на предварительном слушании в августе, на дворе — сентябрь.

Представители АСВ о порочных сделках

Предложение отложить заседание прозвучало и от юриста Руслана Садриева, он представляет в этом споре банкиров-ответчиков. По его словам, в октябре в апелляции будет рассмотрено решение Арбитража РТ по сделкам, попавшим в уголовное дело. Тут стоит подчеркнуть — финальный ущерб по уголовному делу Следком оценил в 873,6 млн рублей, АСВ же хочет получить с ответчиков на 99 млн рублей больше.

Предложение отложить заседание прозвучало и от юриста Руслана Садриева, он представляет в этом споре банкиров-ответчиков

На заседании выяснилось — столь значительная разница появилась из-за прекращенного еще следователями эпизода по истории уступки банком прав требований к кредитору ООО «ВИР» двум казанским фирмам «Тринити» (ликвидирована в мае 2019) и «Александрия» (в процессе ликвидации). Невыгодная для банка уступка предусматривала поступление оплаты за сделку аж с пятилетней рассрочкой, а ведь уже на тот момент «у данных обществ была отрицательная выручка» и «не было имущества». Ущерб в АСВ оценивают почти в 100 млн, однако представитель ответчиков уверяет — данный эпизод дела прекращен полтора года назад «за отсутствием состава преступления».

Юрист Сергей Корниенко отметил — состава преступления не усмотрели в действиях Зарипова и Наумовой, но были и иные лица. «Обвинительный акт есть в отношении иных лиц?», — спросил судья. Ответ был отрицательным, но представители АСВ обещали представить некие подтверждающие документы.

Дошедший до суда эпизод касался подписания 19 декабря 2016 года Наумовой и Зариповым «зачетных» договоров о передаче ПСФ «Строительный центр» прав требования на 873,6 млн по обеспеченным залогами кредитным договорам с «Александрией», «Тринити», «АБ Билдинг Трендом» и «Вексельным центром» и одновременном получении от ПСФ прав требования на ту же сумму по трем кредитам ООО «Андан».

«Сделка была совершена с некими пороками», считает Тимур Салихов. С его слов, банкиры подписали договоры о переходе прав по кредитам «Андан» в «Ак Барс» Банке, даже не удостоверившись, выдавались ли эти кредиты. Этих документов сотрудники АСВ в «Интехе» просто не нашли. Зато нашли копии договоров о цепочке уступки тех же прав до заключаемой сделки.

Когда «Андан» был признан банкротом, «ИнтехБанк» в реестр кредиторов не попал. «Суд отказал и указал на тот факт, что не представлены надлежащие доказательства перехода права требования к банку», — поясняет представитель истца.

17 июля этого года Арбитражный суд РТ частично удовлетворил иск АСВ и аннулировал спорные сделки по передаче «Интехом» в ПСФ «Строительный центр» прав требования на 873,6 млн рублей

Два взгляда на возмещение ущерба

17 июля этого года Арбитражный суд РТ частично удовлетворил иск АСВ и аннулировал спорные сделки по передаче «Интехом» в ПСФ «Строительный центр» прав требования на 873,6 млн рублей. Представитель ответчиков Руслан Садриев козыряет этим решением как доказательством — ущерб от действий его доверителей уже возмещен.

Представители истца с этим не согласны. Поскольку права требования подкреплялись залогами на имущество заемщиков, а после сделки с ПСФ часть объектов недвижимости была продана. Их покупателей АС РТ признал добросовестными приобретателями. АСВ оспаривает определение суда в апелляции, настаивая на полном удовлетворении требований.

— На дату совершения сделок это были реальные права, на сегодняшний день банк не получит удовлетворения в таком размере. Потому что ПСФ «Строительный центр» не имеет таких активов, — объяснил Тимур Салихов претензии к подписавшим договоры Зарипову и Наумовой в гражданском процессе.

— Если вы говорите, что за этот период имущество было утрачено, залоги прекратили действия, то вы должны представить доказательства, свидетельствующие об утрате по договору — в чем вред-то? — объяснил судья.

Дальше выяснилось — под рукой у юристов АСВ нет того определения арбитража о частичном удовлетворении требований, и какие права в части обеспечения восстановлены они не помнят. Просьбу посмотреть этот документ в материалах суда вызвал недоумение у председательствующего: «Вы идете в суд и не знаете, о каком активе речь?! Почти миллиард просите взыскать с ответчика!».

Дальше выяснилось — под рукой у юристов АСВ нет того определения арбитража о частичном удовлетворении требований, и какие права в части обеспечения восстановлены они не помнят

В ответ вновь прозвучали обещания — представить уточненную позицию в письменном виде.

Получив слово, защитник банкиров попенял оппонентам — мол, в реестр кредиторов по ООО «Андан» потерпевший банк в лице АСВ не включили, потому что «банк все для этого сделал» и даже документы выдачи кредитов представил только в апелляции. «Что их туда не включили — это не в вину моим доверителям, в любом случае», — добавил Садриев.

По эпизоду сделок на 99 млн с уступкой требований к ООО «ВИР» позиция ответчиков такова — «постановление о прекращении уголовного дела не образует никаких оснований для того, чтобы взыскать имущественный вред». Как и арест имущества сам по себе не образует права на его взыскание.

Судья отложил заседание на 20 сентября и выразил надежду, что сторона истца успеет к нему подготовиться.