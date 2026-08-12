Путин присвоил почетные звания и награды жителям Татарстана
Среди них — врачи, педагоги, тренеры и работники промышленности
Президент России Владимир Путин наградил шестерых представителей Татарстана. Соответствующий указ опубликован на официальном портале правовой информации.
- Орден Дружбы получил генеральный директор «Ак Барс Девелопмент» Марат Шагитов.
- Знак отличия «За безупречную службу» XXV лет вручен начальнику отдела Минфина РТ Наилю Гарифуллину.
- Звание «Заслуженный врач РФ» присвоено заместителю главврача медико-санитарной части КФУ Ляйле Мурадимовой.
- Звание «Заслуженный работник физической культуры РФ» получил тренер-преподаватель Казанского училища олимпийского резерва Рафис Ахметгараев.
- Звание «Заслуженный работник высшей школы РФ» присвоено профессору КФУ Андрею Ершову.
- Звания «Заслуженный химик РФ» удостоены двое сотрудников ТАНЕКО — старший оператор Халил Зайдуллин и оператор Ильяс Хисматуллин.
Ранее сообщалось, что Владимир Путин вручил председателю Госдумы Вячеславу Володину орден «За доблестный труд». Награждение прошло на встрече главы государства с депутатами после завершения работы Думы VIII созыва.
Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте», канал в MAX и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».