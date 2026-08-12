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Путин присвоил почетные звания и награды жителям Татарстана

18:31, 12.08.2026

Среди них — врачи, педагоги, тренеры и работники промышленности

Путин присвоил почетные звания и награды жителям Татарстана
Фото: Динар Фатыхов

Президент России Владимир Путин наградил шестерых представителей Татарстана. Соответствующий указ опубликован на официальном портале правовой информации.

  • Орден Дружбы получил генеральный директор «Ак Барс Девелопмент» Марат Шагитов.
  • Знак отличия «За безупречную службу» XXV лет вручен начальнику отдела Минфина РТ Наилю Гарифуллину.
  • Звание «Заслуженный врач РФ» присвоено заместителю главврача медико-санитарной части КФУ Ляйле Мурадимовой.
  • Звание «Заслуженный работник физической культуры РФ» получил тренер-преподаватель Казанского училища олимпийского резерва Рафис Ахметгараев.
  • Звание «Заслуженный работник высшей школы РФ» присвоено профессору КФУ Андрею Ершову.
  • Звания «Заслуженный химик РФ» удостоены двое сотрудников ТАНЕКО — старший оператор Халил Зайдуллин и оператор Ильяс Хисматуллин.

Ранее сообщалось, что Владимир Путин вручил председателю Госдумы Вячеславу Володину орден «За доблестный труд». Награждение прошло на встрече главы государства с депутатами после завершения работы Думы VIII созыва.

Вадим Вахрушев

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