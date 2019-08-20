Мидхат Шагиахметов: «Сейчас процесс голосования на выборах упрощен и очень удобен»

Председатель ЦИК РТ об электронном голосовании, «Мобильном избирателе» и работе с наблюдателями

Фото: Ринат Назметдинов

Избирательный процесс в этом году стал еще более удобным. В Татарстане появилась возможность голосовать по месту фактического пребывания, а в Москве проводится эксперимент по голосованию на цифровых участках. В преддверии единого дня голосования в Российской Федерации и выборов депутатов Государственного совета Республики Татарстан VI созыва председатель ЦИК РТ Мидхат Шагиахметов в эфире онлайн-конференции «Реального времени» ответил на вопросы редакции и читателей и рассказал о готовности республики к выборам 8 сентября.

«Мы заинтересованы в том, чтобы корпус наблюдателей был высокопрофессиональным»

— Многие отмечают, что выборы в этом году проходят беспрецедентно открыто, с рекордным числом наблюдателей. Какой перестройки это потребовало в работе ЦИК и территориальных комиссий? Возникали ли какие-то сложности?

— Сегодня избирательные комиссии нашей республики осуществляют свою деятельность под пристальным контролем и кандидатов, и политических партий, и уполномоченных представителей. Избирательный процесс организован таким образом, чтобы кандидаты и политические партии могли присутствовать на всех этапах и мы могли дать им пояснения на возникающие вопросы.

Еще до начала выдвижения кандидатов мы провели учебу с политическими партиями. Их пригласили в Центральную избирательную комиссию, где рассказали, какие документы необходимо подготовить, чтобы выдвинуть своих кандидатов. На сайте ЦИК было размещено специальное программное обеспечение, с помощью которого кандидаты могли подготовить документы, необходимые для выдвижения.

В этом году с учетом вопросов, которые получаем от избирателей и политических партий, провели широкомасштабную учебу в избирательных комиссиях. Учебные программы были сформированы на основе опыта прошлых избирательных кампаний по новой интерактивной методике. Было разработано специальное мобильное приложение, и все члены участковых комиссий, а их более 22 тысяч человек, прошли подготовку. Через мобильное приложение мы можем взаимодействовать с членами нижестоящих комиссий и оперативно реагировать на все вопросы.

Мы заинтересованы в том, чтобы корпус наблюдателей был высокопрофессиональным. Важно, чтобы они могли оценить избирательный процесс не только с точки зрения организации

Когда перед избирательной кампанией приступили к обучению, то через мобильное приложение провели тестирование: еще раз оценили уровень знаний наших членов комиссии. У нас было организовано очное персонифицированное обучение. Члены избирательных комиссий хорошо восприняли учебную программу, мобильное приложение, и сегодня мы его активно используем в работе.

— Взаимодействуете ли вы как-то с корпусом «За чистые выборы»? Они намерены оценить работу избирательной комиссии.

— К работе с ними относимся положительно. Наша учебная программа была сформирована исходя из вопросов, которые ставят перед нами избиратели, наблюдатели, политические партии. На любые вопросы, которые задают наблюдатели, оперативно реагируем.

Мы заинтересованы в том, чтобы корпус наблюдателей был высокопрофессиональным. Важно, чтобы они могли оценить избирательный процесс не только с точки зрения организации. Нам важно, чтобы наблюдатели высказывали свое профессиональное мнение по его совершенствованию.

В эту избирательную кампанию все партии имеют равное право на бесплатный эфир

— В этих выборах участвуют все кандидаты и партии. Как вы оцениваете проходящие дебаты?

— Мы следим за дебатами, агитационным периодом, потому что это регламентируется избирательным законодательством. И если мы видим отклонение, то оперативно реагируем. Мы внесли изменения в Избирательный кодекс РТ в той части, что все партии, которые зарегистрированы в эту избирательную кампанию, имеют равное право на бесплатный эфир.

До этого если партии не набирали на предыдущих выборах более 3%, то у них не было права на бесплатный эфир. Сейчас же все политические партии, которые зарегистрированы в эту избирательную кампанию, а их у нас семь, имеют равное право на бесплатный эфир.

По данным на 1 июля этого года, число избирателей составило 2 945 411 человек. В масштабах республики цифра, по данным на начало года, существенно не поменялась

— Что-то запомнилось из дебатов или вы смотрите их только на предмет нарушений?

— В основном мы смотрим на соблюдение законодательства. Партии по мере подготовленности на дебатах рассказывают о целях своих программ избирателям. Единственное, мы неоднократно говорили, чтобы агитация и дебаты проходили строго в рамках избирательного поля. Мы призываем партии к высокой политической культуре.

80% заявлений о выборе участка для голосования были поданы через портал госуслуг

— Сколько в республике жителей, которые имеют право голоса на выборах и на какую явку вы рассчитываете? Меняется ли эта цифра?

— По данным на 1 июля этого года, число избирателей составило 2 945 411 человек. В масштабах республики цифра, по данным на начало года, существенно не поменялась. Если посмотреть внутри городов и районов, то изменения есть. Влияет внутриреспубликанская миграция, но существенных изменений по численности избирателей в нашей республики нет.

Сейчас формируется список избирателей. Через территориальные комиссии он будет доведен до участковых комиссий для того, чтобы в день голосования члены комиссий могли фиксировать избирателей.

Что касается явки, то развитие избирательного процесса не только в нашей республике, но и в стране направлено на то, чтобы голосовать было легко и удобно. Если раньше мы могли проголосовать только на избирательном участке по месту прописки, то сегодня впервые на региональных выборах можно голосовать по месту фактического нахождения. Человек вне зависимости от того, где будет находиться в пределах республики в день голосования, заранее написав заявление, может 8 сентября прийти на выборы на удобный для него избирательный участок.

Заявление можно подать в любую территориальную комиссию, МФЦ и через портал госуслуг. С 28 августа заработают все участковые комиссии. В любой участковой комиссии человек также может написать заявление, выбрать наиболее удобный участок, где будет находиться 8 сентября. Наши специалисты помогут заполнить заявление, подобрать ближайший участок.

Все мероприятия, которые проводятся, направлены на то, чтобы упростить процедуру голосования, а задача избирательной комиссии — зафиксировать количество избирателей, которые придут на выборы, и в рамках закона подвести итоги голосования.

Если раньше мы могли проголосовать только на избирательном участке по месту прописки, то сегодня впервые на региональных выборах можно голосовать по месту фактического нахождения

— Подавать заявления можно уже сейчас?

— Да, пункты открыты с 24 июля. С 28 августа можно подавать в участковые комиссии, и процедура будет действовать до 4 сентября включительно. Избиратели, которые в последние дни перед голосованием принимают решение о выборе участка, могут прийти в участковую комиссию по месту регистрации и там написать аналогичное заявление и также выбрать наиболее удобный участок.

В ГАС «Выборы» фамилия избирателя из списка по месту регистрации будет переведена в список по месту нахождения и прикреплена к выбранному участку. Избиратель приходит на выборы, как обычно, показывает паспорт, берет бюллетень и голосует.

— Если заявление можно подать с 24 июля, то кто-то уже воспользовался услугой?

— Да, конечно, порядка 500 человек уже подали заявление. Однако по опыту коллег из других регионов мы ожидаем, что наибольшее количество избирателей воспользуются этой услугой, когда откроются участковые комиссии.

Наш избиратель активно пользуется порталом «Госуслуги». 80% заявлений были поданы именно этим способом. Это говорит о том, что люди выбирают наиболее удобную форму подачи заявления. Им не надо никуда ходить: с любого смартфона, компьютера можно выйти на сайт и оформить заявление.

В избирательную кампанию 2020—2021 годов планируется открыть 5 тысяч цифровых участков

— Какая еще работа проводится, чтобы росло число активных избирателей?

— Наша задача — информирование избирателя о дне голосования, о мероприятиях, которые проводятся в рамках голосования, об изменениях на выборах. Информацию мы разместили на электронных баннерах в городах и районах республики, задействовали медиафасады. В общественных местах можно увидеть наши плакаты.

На протяжении месяца идут ролики в СМИ о механизме «Мобильный избиратель», о депутатах. Целевые ролики направлены на молодых избирателей, чтобы максимально информировать о том, что 8 сентября состоятся выборы в парламент республики. Эта работа должна повлиять на рост числа избирателей.

Задача в том, чтобы, независимо от того, региональные или федеральные выборы, любой избиратель за пределами своей территории смог проголосовать за кандидатов в депутаты или за губернаторов

— Какие возможности дает цифровизация? Мы слышали, что в Москве проводятся в тестовом режиме электронные выборы. Как вы считаете, когда это станет повсеместным?

— В республике уже реализуется возможность подать заявление о голосовании по месту фактического нахождения через портал госуслуг. В Москве проводится эксперимент по голосованию на цифровых участках. Это касается регионов, которые будут избирать 8 сентября глав субъектов РФ. Таких у нас 16 регионов, и четыре региона, которые будут проводить дополнительные выборы депутатов Госдумы.

Житель этих регионов, если будет находиться в Москве, сможет на цифровых участках, а их тридцать, проголосовать за своих кандидатов, участвующих в региональных выборах. Для этого надо использовать механизм «Мобильный избиратель». Жители этих регионов также подают заявление, прикрепляются к одному из тридцати цифровых участков, в день голосования приходят с паспортом и голосуют.

В избирательную кампанию 2020—2021 годов планируется открыть 5 тысяч таких участков. Из них 100 участков будут находиться в республике. Задача в том, чтобы, независимо от того региональные или федеральные выборы, любой избиратель за пределами своей территории смог проголосовать на региональных выборах за кандидатов в депутаты или за губернаторов.

8 сентября эксперимент по электронному голосованию в Москве будет проводиться по трем округам. Через госпортал, не приходя на избирательный участок, избиратель может проголосовать за кандидата. Если эксперимент будет признан эффективным, исключены риски двойного голосования или вмешательства извне, мы надеемся, что он будет реализован и в других субъектах.

— В этом году беспрецедентное количество наблюдателей на участках. Это не помешает избирательному процессу? Как будете с ними работать?

— При подготовке участковых избирательных комиссий мы специально выделили блок по взаимодействию с наблюдателями. Сегодня эта процедура законом регламентирована. На избирательных участках будут созданы места для наблюдателей, им будет дана возможность нормальной работы, проведения видео- и фотосъемки. Мы думаем, что все пройдет в штатном режиме. Главный для нас на избирательном участке — избиратель, и поэтому наблюдатели и другие участники должны не мешать свободному волеизъявлению избирателей. Мы работу выстроили, и не думаю, что будут вопросы в части взаимодействия.

Главный для нас на избирательном участке — избиратель, и поэтому наблюдатели и другие участники должны не мешать свободному волеизъявлению избирателей

«Если есть политическое многообразие, то палитра вопросов, которые доносятся до власти, шире»

— Как вы думаете, почему важно политическое многообразие партий на выборах?

— Политические партии — связующее звено между интересами разных слоев общества и властью. Если есть политическое многообразие, то палитра вопросов, которые доносятся до власти, будет шире. Это будет полезно и необходимо для того, чтобы корректировать действия и принимать решения.

— По данным Фонда общественного мнения Татарстана, на эти выборы прогнозировалась явка на уровне 78%. Вы поддерживаете этот прогноз или можете дать свой?

— Избирательная комиссия не занимается прогнозом явки. Наша задача — информирование об избирательной кампании, о новшествах, которые сегодня реализуются. Сейчас процесс голосования, возможность участия в выборах во многом упрощены и очень удобны.

— Изменение в проходном барьере, которое вы упоминали, — в размере 3%, многообразие партий, много одномандатников — что сильнее влияет на явку?

— Наверное, сами кандидаты, партии, которые встречаются с избирателями и рассказывают о своих программных целях, влияют на количество пришедших на участки избирателей. Сегодня возможности прийти на выборы настолько упрощены, что человеку, проживающему, скажем, фактически в одной части Казани, а прописанному в другой, не надо в выходной день, 8 сентября, ехать на избирательный участок по месту прописки. Достаточно написать заявление и выбрать избирательный участок, который наиболее ему подходит. Эти изменения направлены на то, чтобы избиратель пришел и проголосовал.

— Наши читатели спрашивают: правда ли, что можно голосовать из дома через портал госуслуг и как проверить, что голосовал именно этот человек, а не кто-то, кто узнал его пароль?

— Голосовать через портал госуслуг нельзя. Через «Госуслуги» вы можете подать заявление для голосования по месту фактического нахождения. В заявлении, которое вы оформляете в эту избирательную кампанию, вы должны указать номер телефона. После того как ваше заявление пройдет обработку через государственную автоматизированную систему «Выборы», на ваш номер придет СМС-сообщение о том, что вы подали заявление, оно обработано и вы включены в список избирателей по тому участку, который указали. А уже придя в день голосования на участок, вы убедитесь, что в списке избирателей есть ваша фамилия, вам выдадут бюллетень, и вы проголосуете.

УИКи заработают с 28 августа, можно прийти на свой избирательный участок, прочитать информацию о кандидатах, а заодно и проверить себя в списках избирателей

— Читательница из Советского района Казани пишет: «Где можно посмотреть полный список кандидатов с фото и описанием деятельности? Те списки — отдельные файлы по каждой партии, которые я увидела на сайте избиркома, мне непонятны. Хочется прийти на выборы, четко представляя, кто что собой представляет и кто баллотируется в районе моего проживания».

— Этот вопрос нам задают и по телефону нашей горячей линии. На избирательных участках, на информационных стендах, будет полная информация о каждом кандидате — о месте рождения и проживания, образовании, месте работы и принадлежности к партии, сведения о доходах кандидатов, судимости, если она была. УИКи заработают с 28 августа, можно прийти на свой избирательный участок, прочитать информацию о кандидатах, а заодно и проверить себя в списках избирателей. Сведения о кандидатах можно найти на сайтах окружных комиссий, Центральной избирательной комиссии. Кроме этого, в СМИ началась активная агитация, там можно увидеть своих кандидатов.