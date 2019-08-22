В Госдуме поддержали идею повышения зарплат врачей

В Комитете по охране здоровья Госдумы поддержали идею изменения порядка расчета зарплат врачей. Члены комитета выступили за изменение соотношения базовой части и надбавки в оплате труда медработников, сообщается на сайте ГД.

Руководитель рабочей группы по реализации нацпроекта «Здравоохранение» Борис Менделевич призвал начать «с модернизации критериев эффективности работы врача и перестать считать среднюю зарплату»:

— Во всем мире уже давно считают среднюю зарплату медработников на основании почасовой оплаты. У нас же считают доходы, в которые, как правило, включены полторы, две, а то и более ставок врача, — посетовал Менделевич, добавив, что в таких условиях работы у врача не только не остается времени толком осмотреть больного, но и ухудшается его собственное здоровье.

Председатель комитета по охране здоровья Дмитрий Морозов согласился с коллегой, отметив, что базовая часть зарплаты врачей должна быть «высокой и зафиксированной». «Это позиция нашего комитета», — заявил глава думского комитета. По его словам, в районных больницах, поликлиниках зарплаты медработников не дотягивают до тех цифр, о которых говорится в отчетах. И медики работают не на одну, а на полторы, две ставки по совместительству. Кроме того, «премии иногда расписываются до сих пор несправедливо среди управленческого состава».

— Депутаты комитета общаются с медицинскими работниками в регионах нашей страны, и, к большому сожалению, я редко где слышал о достойной зарплате, — подчеркнул Дмитрий Морозов. — Поэтому, конечно, здесь нужно федеральное решение о том, чтобы базовая ставка была высокой.

Задача сложная, признал он. К тому же параллельно нужно решить вопрос закредитованности медучреждений, где весь бюджет уходит на зарплату врачей. Работа в этом направлении, по его словам, уже ведется.