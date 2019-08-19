«У людей должен быть выбор голосовать традиционным способом или электронным»

Со следующего года у татарстанцев может появиться возможность голосовать в электронной форме — все зависит от успешности эксперимента ЦИК

Фото: Максим Платонов

Электронные выборы становятся все более реальной возможностью для россиян. Сегодня на онлайн-конференции «Реального времени» председатель Центризбиркома Татарстана Мидхат Шагиахметов рассказал об эксперименте в Москве, где в единый день голосования — 8 сентября — по трем округам голосовать будут через Интернет. Избирателям не нужно будет приходить на участок, чтобы отдать свой голос за того или иного кандидата, — достаточно будет сделать это через портал госуслуг. Более того, если нововведение признают удачным, ЦИК распространит эту практику, и уже со следующего года такую же возможность получат и татарстанцы.



Выбрать президента не выходя из дома



Сегодня гость студии «Реального времени» председатель татарстанского ЦИК Мидхат Шагиахметов в ходе обсуждения выборов в Госсовет Татарстана рассказал, что электронное голосование для республики — не такая уж далекая перспектива. Цифровизация не обошла стороной и избирательный процесс. Уже в рамках этой избирательной кампании в стране начнут использовать несколько новых технологий.

В порядке эксперимента в Москве в единый день голосования — 8 сентября — заработают десятки цифровых участков. Здесь смогут проголосовать удаленно жители 16 регионов, где выбирают глав, и 4 регионов, где пройдут дополнительные выборы депутатов Госдумы.

— У жителей этих регионов, если они будут находиться в Москве, будет возможность прийти на эти цифровые участки (их 30) и проголосовать за своих кандидатов по своим региональным выборам. Но для этого тоже надо воспользоваться механизмом «Мобильный избиратель». Соответственно, жители этих регионов также подают заявление, прикрепляются к одному из этих 30 цифровых участков, приходят с паспортом и голосуют в день голосования, — сообщил «Реальному времени» Мидхат Шагиахметов.

По словам председателя республиканского ЦИК, в ближайшую избирательную кампанию в 2020—2021 годах в целом по стране таких цифровых участков предполагается открыть 5 тысяч: «И 100 таких участков мы предполагаем открыть в республике. Задача в том, чтобы независимо от того, региональные это или федеральные выборы, любой избиратель, находясь за пределами своей территории, имел возможность голосовать на региональных выборах за кандидата своего заксобрания или за своего губернатора».



Но этим новшества избирательной кампании не ограничиваются. В Москве по трем округам пройдет эксперимент по электронному голосованию.

— Речь идет о том, чтобы через портал госуслуг, не приходя на избирательный участок, избиратель проголосовал за того или иного кандидата. Поэтому эти эксперименты в Москве 8 сентября будут апробированы, будут выявлены положительные и отрицательные моменты. Отрицательные — будут устраняться, и сама процедура будет совершенствоваться. Если этот эксперимент ЦИК признает эффективным, и будут полностью исключены риски двойного голосования или вмешательства, влияния извне, надеемся, что этот эксперимент будет реализован в других субъектах. И жители нашей республики в 2020—2021 году тоже получат такую возможность голосовать через портал госуслуг. Если будут исключены все риски, которые я назвал, — подчеркнул Шагиахметов.

В 2020 году в России пройдут выборы глав 17 регионов, в т. ч. в Татарстане, а в 2021 — выборы в Госдуму. Таким образом, возможностью проголосовать в электронной форме жители республики смогут воспользоваться достаточно скоро.

Электронное голосование способно повысить явку

Политолог Аббас Галлямов полагает, что электронное голосование действительно способно увеличить процент избирателей на выборах:

— Весь мир сейчас экспериментирует с электронным голосованием. Оно действительно способно повысить явку и вовлечь в политику большее число людей. Тем не менее в Германии и в Нидерландах, например, власти на время приостановили движение в этом направлении, потому что считают, что проблема возможных фальсификаций в случае перехода на голосование через Интернет — не решена. В России есть следящая за чистотой выборов ассоциация «Голос». Если ее специалисты придут к заключению, что предлагаемая властями система гарантирует честность и прозрачность, то я присоединюсь к их мнению. Пока, насколько я знаю, «Голос» результатами предварительного тестирования не удовлетворен, — подчеркнул Галлямов.

Политолог, руководитель «Политической экспертной группы» Константин Калачев положительно отнесся к идее электронного голосования, когда люди получают возможность отдать свой голос не выходя из дома, но задается вопросом, не возникает ли в этом случае проблема тайны голосования — «условно говоря, когда за конкретного избирателя делает выбор его родственник или знакомый». Если человек предполагает, что электронное голосование может позволить кому-то узнать, как он голосовал, можно ли это назвать свободой выбора, вопрошает Калачев.



— В тестовом режиме есть смысл эту систему обкатывать, — отмечает Константин Калачев. — Но широкое распространение она может получить только тогда, когда будут даны ответы на все вопросы тем, кто сомневается, что эта система способна обеспечить адекватность, надежность и прозрачность, свободу волеизъявления избирателя.

Калачев подчеркивает, что электронные выборы действительно создают дополнительную мотивацию для тех, кому лень пойти на участок, потому что компьютер есть почти у каждого. Однако люди должны быть уверены в безукоризненности системы. Если есть проблемы, если люди не верят в то, что их голос будет учтен, то электронное голосование не может быть запущено везде и всюду.

— Эксперименты нужны, прогресс на месте не стоит. Но относиться к ним нужно осторожно, взвешенно, учитывая все за и против. У людей должен быть выбор голосовать традиционным способом или электронным, — заключил эксперт.

