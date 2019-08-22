Медведев поблагодарил главу WorldSkills за поддержку инициатив России

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев встретился с главой WorldSkills International Саймоном Бартли. Он поблагодарил лидера движения за поддержку инициатив России.

«Я хочу, прежде всего, поблагодарить вас за все, что вами было сделано. И, конечно, мы признательны за поддержку наших инициатив», — передает слова Медведева ТАСС.

Председатель российского правительства также подчеркнул, что Россия сейчас чувствует себя полноправным участником движения.

В свою очередь Бартли отметил, что это все стало возможным благодаря взаимодействию российских властей с руководством WorldSkills, и поблагодарил за поддержку и активное участие в этом движении.

Напомним, что сегодня премьер прилетел в Казань для участия в церемонии открытия чемпионата WorldSkills.